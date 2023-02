Twierdzi, że każdy powinien pójść na terapię. Oto powody

Zaburzenia psychiczne w Polsce. Depresja chorobą cywilizacyjną

Według badania EZOP, co czwarty Polak doświadczał w swoim życiu zaburzeń psychicznych, a według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Najczęstszymi zaburzeniami zdrowia psychicznego występującymi u Polaków są zaburzenia nerwicowe. Na 2,2 tys. dorosłych Polaków przypada jeden psychoterapeuta, a na 8 tys. dorosłych Polaków jeden psychiatra. W podcaście video "Zdanowicz pomiędzy wersami" Katarzyna Zdanowicz rozmawia z Cleo Ćwiek, u której została zdiagnozowana choroba afektywna dwubiegunowa oraz z Agatą Trzebuchowską - dziennikarką, wraz z którą Cleo napisała książkę "Można zwariować".

Zdjęcie Czy terapia może realnie zmienić życie i kiedy należy się na nią udać? Cleo Ćwiek i Agata Trzebuchowska u Katarzyny Zdanowicz / 123RF/PICSEL

Czy terapia może realnie zmienić życie? "Zdanowicz pomiędzy wersami"

Badania naukowe potwierdzają skuteczność psychoterapii w radzeniu sobie z trudnościami spowodowanymi stanami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, stresem, uzależnieniami, czy zaburzeniami osobowościowymi. Psychoterapia pomaga również w objawach bólowych, zmęczeniu, dolegliwościach układu pokarmowego, czy oddechowego, które nie są spowodowane chorobą somatyczną, a mają źródło psychologiczne. W przypadku niektórych chorób, czy zaburzeń psychicznych, psychoterapia jest podstawą leczenia. Psychoterapia uważana jest za rozwiązanie dla każdego, kto odczuwa niezadowolenie z życia lub dyskomfort psychiczny. Czy wobec tego każdy na którymś z etapów swojego życia powinien skorzystać z konsultacji u psychoterapeuty?

Psychoterapia obowiązkowa dla każdego? "Uważam, że każdy powinien pójść na terapię". Agata Trzebuchowska u Katarzyny Zdanowicz

Czy każdy potrzebuje terapii? Psychoterapeuci twierdzą, że nie u każdego jest ona wymagana do funkcjonowania, ale wielu osobom znacznie poprawia komfort życia. Inni twierdzą, że należy wyjść od pytania: "czy chcę", a nie "czy potrzebuję". Cleo Ćwiek podczas rozmowy z Katarzyną Zdanowicz w programie "Zdanowicz pomiędzy wersami", wyznaje, że zauważyła, iż osoby mające styczność z psychoterapią po raz pierwszy, często doznają swego rodzaju "objawienia" - terapia realnie zmienia ich życie, stąd opinia, że każdy powinien udać się na terapię. Czy jednak tak faktycznie powinno być? Agata Trzebuchowska twierdzi, że tak.

Uważam, że każdy powinien pójść na terapię - choćby z racji samego doświadczenia. Nie uważam, że u każdego powinno się to przerodzić w dłuższą terapię, ale żeby poznać siebie, pozadawać sobie pytania, których nie mieliśmy okazji sobie zadać. Osoby mogą bardzo dobrze funkcjonować i wydaje im się, że nie potrzebują terapii, ale być może to dobre funkcjonowanie jest tkwieniem w różnych szablonach zachowań, które fajnie byłoby zauważyć - zdać sobie sprawę, z czego wynikają i czemu służą. Ja szczerze mówiąc, wysłałabym wszystkich na terapię.

