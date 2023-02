Byłam bardzo nieszczęśliwa, samotna i niezrozumiana. Wydawało mi się, że nie może być tak, że ludzie są szczęśliwi na co dzień, a jeżeli tak jest, to co jest ze mną nie tak, że ja nie mogę taka być. Nie potrafiłam dość do tego, czego mi brakuje. Finalnie okazało się, że można to załatwić