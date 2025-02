Etapy wzrostu włosów - jak to działa?

Włosy nie pojawiają się na naszej głowie w magiczny sposób. Ich wzrost to proces wieloetapowy, na który składają się cztery fazy: anagen (aktywny wzrost), katagen (przejściowa), telogen (spoczynkowa) i egzogen (wypadanie). To właśnie anagen decyduje o tym, jak długie mogą być nasze włosy. Dr Zafer Cetinkaya, specjalista od przeszczepów włosów, wyjaśnia: "Faza anagenu trwa zazwyczaj od 2 do 7 lat, a włosy w tym czasie rosną około 1 centymetra miesięcznie".