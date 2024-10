Jak pielęgnować siwe włosy? Kluczowy jeden zabieg

Siwienie związane jest z postępującym spadkiem produkcji melaniny w mieszkach włosowych. W miarę upływu lat aktywność melanocytów, czyli komórek produkujących ten barwnik maleje. Kiedy zaczynają one tracić zdolność do tworzenia melaniny, włosy zaczynają siwieć. Co ważne, wiele zależy także od genów. Jeśli nasi rodzice czy dziadkowie zaczęli siwieć wcześnie, to jest spora szansa, że my również pójdziemy w ich ślady. Proces siwienia przyspieszają także stres, palenie tytoniu, problemy hormonalne oraz silna ekspozycja na słońce.