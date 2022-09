Tych grzybów nigdy nie zbieraj. Grozi za to surowy mandat

Grzybobranie w polskich lasach

Kuchnia Czarcie jajo: W Polsce uważane za niejadalne, we Francji to przysmak Nie da się ukryć, że grzybobranie to dla wielu osób forma relaksu i odpoczynku. Niektórzy, zbierając i sprzedając grzyby, ratują domowy budżet, a jeszcze inni szukają dorodnych okazów, by przygotować z nich ulubione potrawy.

Niezależnie od celu, który przyświeca grzybobraniu, warto mieć na uwadze wszelkie zasady dotyczącego odpowiedniego zachowania w lesie oraz zbierania grzybów.

Polacy głównie skupiają się na borowikach, podgrzybkach, kurkach, maślakach oraz kaniach. Jednak w polskich lasach rosną też grzyby, które są pod ochroną, a za ich zbieranie jest przewidziana kara grzywny.

Idąc do lasu, pamiętaj o tych zasadach

W tym roku do tej pory pojawiło się znacznie mniej grzybów niż w ubiegłych latach. Wszystko to przez panującą suszę. Mimo to grzybiarze mają jeszcze nadzieje na udane zbiory i pełne kosze grzybów.

W Polsce grzybobranie jest legalne i można zbierać dowolne ilości grzybów. Trzeba jednak wiedzieć, że istnieje coś takiego, jak stały oraz okresowy zakaz wstępu do lasu. Za nieprzestrzeganie go można dostać mandat w wysokości nawet 500 zł.

Poza tym kara grzywny jest przewidziana za m.in. wjazd i parkowanie w niedozwolonym miejscu, niszczenie grzybów, grzybni i lęgów ptasich, mrowisk oraz płoszenie i zabijanie dzikich zwierząt. Przebywając w lesie, obowiązuje również zakaz śmiecenia, używania ognia, niszczenia roślinności, drzew i krzewów.

Nie można również zapominać o zasadach dotyczących samego zbierania grzybów. W trosce o bezpieczeństwo należy sięgać jedynie po dobrze nam znane okazy, by uniknąć zatrucia. Ponadto trzeba uważać, by nie uszkadzać grzybni i zapobiegać jej wysuszeniu.

Grzyby pod ochroną

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej grzybów można wyróżnić okazy, które są objęte m.in. ochroną ścisłą i częściową. Lista obejmuje ponad 200 gatunków. Oto niektóre z nich:

borowik szatański,

czarka jurajska,

maślak trydencki,

sarniak,

trufla wgłębiona,

opieńka torfowiskowa,

boczniak mikołajkowy,

szarzynka dębowa.

Z kolei na liście gatunków grzybów objętych ochroną częściową znalazł się m.in.:

podgrzybek tęgoskórowy,

szyszkowiec łuskowaty,

gąska pomarańczowa,

maślak błotny,

mleczaj strefowany,

piestrzenica.

Ze wszystkimi gatunkami objętymi ochroną można zapoznać się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku. Dokument zawiera także listę gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane oraz okazów wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk.

Gatunki znajdujące się pod ochroną należy omijać. Jak się okazuje, za zrywanie ich, niszczenie lub uszkadzanie można dostać mandat w wysokości nawet pięciu tys. zł.

