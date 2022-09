Rekordowe zbiory w polskich lasach

Wrzesień to ulubiony miesiąc grzybiarzy. W tym ciepłym, ale i wilgotnym czasie runo polskich lasów zaczyna zapełniać się brązowymi, szarymi i żółtymi kapeluszami grzybów przeróżnych gatunków. Grzybiarze przygodni wynoszą z lasów skromne (ale przynoszące wiele radości) koszyki grzybów. Prawdziwi pasjonaci jednak chwalą się w mediach społecznościowych całymi wiaderkami, kobiałkami, czy nawet... bagażnikami grzybów. Przykład? Kilka dni temu pisaliśmy o panu Marcinie z województwa dolnośląskiego, który w cztery godziny zebrał 780 prawdziwków.

Czasem jednak grzybiarzy zaskakuje nie rozmiar zbiorów, ale charakter znalezisk. Tak było w przypadku pani Karoliny, która znalezionym przez siebie okazem pochwaliła się na Facebooku.

Cud czy smutny widok?

Na kilku zdjęciach opublikowanych przez panią Karolinę, widzimy bladego grzyba na długiej nóżce, który wyrósł... we wnętrzu butelki. W pierwszej chwili widok ten wywołuje uśmiech i skojarzenia ze stateczkiem zamkniętym w butelce. Pozwala myśleć o z niezwykłości natury, która potrafi rozwijać się w najbardziej zaskakujących miejscach. Po chwili jednak każe myśleć o samej butelce i o tym, dlaczego znalazła się ona w lesie.

"Ja nie mogę jednego zrozumieć. Idzie taka osoba do lasu z pełną butelką... puszkami... bagaż pełny dźwiga... ale puste ciężko zabrać i wyrzucają w lesie. W domu też chyba tak robią", "Ten cud natury to porażka ludzkości. Smutne bardzo, że w naszych pięknych lasach zbieramy grzyby w śmieciach", "szok! Ale to też smutny widok! W naszych pięknych lasach jest tak brudno... ludzie nie szanują przyrody" - czytamy w komentarzach pod postem.

