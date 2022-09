Czarcie jajo: W Polsce uważane za niejadalne, we Francji to przysmak

Kuchnia

Czarcie jajo to pospolity grzyb, który można spotkać niemal w całej Polsce. Ze względu na nieprzyjemny zapach, wielu uważa go za niejadalny. Tymczasem we Francji i Niemczech to prawdziwy rarytas. Co zrobić, żeby sromotnik śmierdzący nadawał się do zjedzenia?

Zdjęcie Czarcie jajo w postaci niedojrzałej / 123RF/PICSEL