Magda Gessler, dzięki wyjątkowej charyzmie i sposobie bycia, ugruntowała swoją pozycję w show biznesie. Na co dzień nie tylko prowadzi programy, pisze książki czy działa na Instagramie. Prowadzi także kilka lokali.

Na restauratorkę często spływa jednak krytyka. Zarzuca się jej wyjątkowo wysokie ceny, w porównaniu z konkurencyjnymi restauracjami. Najbliżsi Magdy Gessler tłumaczą, skąd biorą się tak wysokie ceny produktów. Chodzi o jakość.

Za ceną idzie jakość

Kilkanaście tygodni temu z wysokich cen tłumaczyła się córka restauratorki, Lara Gessler.

"Zakładając, że ktoś mówi, że kosmiczną ceną jest 12 zł za ciastko, które jest zrobione na miejscu z najlepszych składników, a potem pójdzie do jakiejkolwiek sieciowej kawiarni i też zapłaci 12 zł za ciastko, które jest mrożone, a było robione dwa miesiące wcześniej, to ja uważam, że to nie jest duża cena. (...) Na zamówienia nie narzekamy. Wydaje mi się, że żyjemy w czasach, kiedy stawiamy na jakość, więc moim zdaniem dużo lepiej jest wziąć jedno ciastko, które będzie takie, jak powinno, będzie wspaniale smakowało i zjesz to jedno ciastko, niż napchasz się kilogramem ciasta, które jest żadnej jakości. (...) Ja to rozumiem, jeżeli ktoś nie chce wydawać pieniędzy. Nie ma takiej konieczności. Zawsze można samemu zrobić ciasto" - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

W tym roku cena za jednego pączka będzie jeszcze wyższa, niż w roku ubiegłym.

Ile kosztuje pączek w lokalu Magdy Gessler?

Jedną z prowadzonych przez Magdę Gessler lokali jest restauracja "U Fukiera", mieszcząca się na rynku Starego Miasta w Warszawie. W sieci pojawiło się właśnie menu, stworzone z okazji zbliżającego się tłustego czwartku.

Za pączka w lokalu Magdy Gessler w tym roku trzeba będzie zapłacić 13 złotych. Jeszcze rok temu cena tego smakołyku wahała się w przedziale od 8 do 11 złotych.

