Spis treści: 01 Co oznacza imię Kordelia?

02 Jaka jest Kordelia?

03 Idealny zawód dla Kordelii

04 Popularność imienia Kordelia

05 Znane Kordelie

06 Kordelia: Imieniny

07 Zdrobnienia Imienia Kordelia

Co oznacza imię Kordelia?

Imię Kordelia pochodzi z łaciny, gdzie słowo cordulum oznacza serduszko. Bywa mylone z imieniem Kornelia, ale w rzeczywistości bliżej mu do imienia Kordula. To bardzo oryginalne imię - w Polsce nadawane jest wyjątkowo rzadko.

Jaka jest Kordelia?

Czy kawa podnosi cholesterol? Naukowcy nie mają wątpliwości Kordelia to urodzona romantyczka. Jest wyjątkowo wrażliwa, czuła na piękno świata, przyrody i innych ludzi. Cechuje ją empatia i chęć niesienia dobra oraz pomocy - już jako mała dziewczynka stara się zmieniać świat na lepsze, wspiera słabszych oraz samotnych i dzieli się wszystkim co posiada. Kordelia nie umie przejść obojętnie obok żadnej krzywdy - zarówno ludzi jak i zwierząt.

Kordelia jest generalnie optymistką, choć zdarza się, że trudne, skomplikowane sytuacje i wyzwania przerażają ją, a czasem nawet przerastają. Ma sporo energii, jest kreatywna i pełna pomysłów, a w życiu ważne jest dla niej spełnienie i osiąganie wciąż nowych celów. Kordelia jest wytrwała i zawzięta, a przy tym wyjątkowo urocza i delikatna. Stać ją jednak na szaleństwa i zwariowane pomysły.

Zdjęcie Kordelia jest generalnie optymistką, zdarza się jednak, że trudne sytuację mogą zaburzyć jej spokój ducha / 123RF/PICSEL

Kobieta o tym imieniu obdarzona jest wyjątkową intuicją, która nigdy jej nie zawodzi. Szybko więc "wyczuwa" innych ludzi i ich zamiary. Ma sporo talentów i powinna odważnie kroczyć za swoimi artystycznymi wizjami. Kocha naturę, z której czerpie spokój i siłę, ale to kontakt z ludźmi daje jej najwięcej szczęścia.

Idealny zawód dla Kordelii

Kordelia ma mnóstwo talentów, a przy tym lubi się uczyć i doskonalić swoje umiejętności. Kocha pracę z ludźmi i to właśnie na kontakcie z drugim człowiekiem powinna opierać swoją zawodową drogę. Kordelia nie umie i nie lubi pracować pod presją czasu i w stresie - jest bowiem bardzo wrażliwa i takie wyzwania mogą ją po prostu przerosnąć.

Kobieta o imieniu Kordelia ma głowę pełną pomysłów, często szalonych i na pozór trudnych do zrealizowania. Niestety, zdarza się jej "chwytać kilka srok za ogon", co sprawia, że nie udaje się jej doprowadzić swoich projektów do końca.

Kordelia uwielbia się uczyć i zdobywać nową wiedzę, szczególnie gdy dotyczy to jej pasji. A tą jest oczywiście chęć niesienia pomocy słabszym i potrzebującym. Nie dziwi więc fakt, że najlepiej odnajdzie się w takich zawodach jak nauczycielka, pielęgniarka, opiekunka, weterynarka, ratowniczka, ale również artystka, pisarka czy mówca motywacyjny.

Zdjęcie Imię Kordelia oznacza / 123RF/PICSEL

Popularność imienia Kordelia

Kordelia to wyjątkowo rzadkie i mało popularne imię. W 2019 roku nie otrzymała go żadna dziewczynka w Polsce, podobnie jak w 2020 roku. W 2021 roku zostało nadane dwa razy, podobnie jak w roku 2022. Jak podaje gov, w tym roku już dwie dziewczynki otrzymały imię Kordelia - wszystko wskazuje więc na to, że powoli zyskuje ono na popularności.

Znane Kordelie

Najbardziej znana Kordelia to oczywiście Lady Kordelia Fitzgerald, wymyślona przez Anię, bohaterkę książki "Ania z zielonego wzgórza". Fani kina mogą znać również Cordelię Wright - aktorkę z młodzieżowego filmu "Kids", a wielbiciele literatury autorkę książek - Cordelię Frost.

Kordelia: Imieniny

Kordelia obchodzi swoje imieniny 22 października.

Zdrobnienia Imienia Kordelia

Najpopularniejsze i najczęściej używane zdrobnienia imienia Kordelia to: Kordelcia, Kordi, Kordelka, Kordesia, Kordenia, Kordeńka, Kordeśka, Korduszka, Kori, Korni.

