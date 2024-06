Patrzysz właśnie na 45 uroczych kotków. Przyjrzyj się im uważnie. Jeden różni się od pozostałych małym szczegółem. To właśnie takie proste testy na spostrzegawczość są świetną rozrywką dla naszego mózgu. Zabawa i radość jest tym większa, im w krótszym czasie uda nam się odnaleźć ten jeden element.

Twoim zadaniem jest odnalezienie na obrazku jednego "innego" kota, a na wykonanie zadania masz zaledwie 5 sekund. Dla jednych to za proste, inni odnaleźli niepasujący element w 10 sekund. Są też i tacy, którzy już na początku zrezygnują, twierdząc, że się nie da. A ty, w której drużynie będziesz? Czy masz na tyle sprawne oko, aby wyłapać tego jednego, różniącego się od pozostałych kota?

Jest kilka sposobów, aby się przekonać. Możesz na przykład zamknąć oczy na sekundę, otworzyć i popatrzeć całościowo na obrazek. Pierwszy powinien wyłonić się kotek, którego szukasz. Innym sposobem, który często wykorzystywany jest podczas tego typu zabaw, to szybki "przejazd" od lewej strony do prawej każdego rzędu elementów. Jedni decydują się na skrupulatne przeglądanie wierszy i kolumn, a inni szybciej rozwiązują zadanie, wpatrując się w obrazek .

Testy na spostrzegawczość to świetna zabawa i minitrening naszego mózgu. Jeśli nie udało ci się odnaleźć w wyznaczonym czasie poszukiwanego elementu, nie martw się. Tylko nieliczny robią to w 5 sekund. Większość osób potrzebuje więcej czasu, ale zapamiętaj również, że praktyka czyni mistrza, dlatego zapraszamy też do rozwiązania innych zagadek: