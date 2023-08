99% użytkowników poległo na tym zadaniu. Ile jesteś w stanie znaleźć kotów?

Na spostrzegawczość człowieka wpływają różne czynniki, takie jak otoczenie, stan psychiczny lub fizyczny. Istnieją jednak pewne zachowania, które pomagają nad nią pracować. Przede wszystkim ważne jest baczne obserwowanie środowiska, aby móc dostrzec odmienne sytuacje w jednym obszarze.

Istotne jest również precyzowanie zdarzeń. Przykładowo, gdy zgubimy klucz, nie szukamy wyłącznie kluczy, ale także ostatniego miejsca, w którym je zostawiliśmy. Warto skupiać się na obecności, czyli być "tu i teraz", gdyż rozkojarzenie bardzo źle wpływa na spostrzegawczość. Aby poprawić swoją czujność można też dokonywać selekcji i eliminacji zbędnych elementów.

Spostrzegawczość można ćwiczyć również za pomocą łamigłówek, w których musisz odnaleźć konkretne obiekty lub wzorce na skomplikowanym tle. Przygotowaliśmy dla ciebie taki test. Spójrz na obrazek i znajdź wszystkie koty, które ukryte są pośród psów. Czy uda ci się znaleźć wszystkie elementy? Aż 99% użytkowników nie jest w stanie dostrzec wszystkich szczegółów, może ty będziesz wyjątkiem. Na wykonanie zadania masz 10 sekund. Gotowy? Start!

Zdjęcie Psychozabawa / opracowanie własne / INTERIA.PL

Mało kto zna poprawną odpowiedź

To zadanie nie należało do najprostszych, a na obrazku znajduje się 5 kotów. Udało ci się je odnaleźć? Świetnie! To oznacza, że jesteś bardzo spostrzegawczą osobą. Jeżeli jednak nie należysz do 1% użytkowników, którzy umieją rozwiązać tę łamigłówkę, to poniżej na obrazku znajdziesz miejsca, w których zostały ukryte koty.

Zdjęcie Prawidłowa odpowiedź / opracowanie własne / INTERIA.PL

