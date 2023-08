Zagadki wzrokowe dostarczają nie tylko rozrywki, ale również stymulują i rozwijają naszą spostrzegawczość oraz umiejętność analizowania detali w otaczającym nas środowisku. Poprzez rozwiązywanie tych zagadek, trenujemy umysł do szybkiego rozpoznawania zmian, wykrywania subtelnych różnic oraz koncentracji na istotnych elementach, co przekłada się na poprawę naszej ogólnej spostrzegawczości i umiejętności interpretacji informacji w codziennych sytuacjach. Przypatrz się prezentowanemu przez nas obrazkowi. Jeżeli uda ci się znaleźć na nim jeden element niepasujący do reszty, to należysz do nielicznego grona. Czas start!

Tylko 10% zauważy różnicę w mniej niż 10 sekund. Oto poprawna odpowiedź

Udało ci się znaleźć odmiennego od reszty kota w mniej niż 10 sekund? Brawo! Możesz się nazwać ekspertem w rozwiązywaniu zagadek optycznych. Jeżeli jednak nie zauważyłeś różnicy na obrazku, prezentujemy rozwiązanie. Podpowiedź: zwróć uwagę na kolor oczu kotów.



Zdjęcie Oto poprawna odpowiedź / INTERIA.PL

Kot różniący się od reszty znajduje się w siódmym rzędzie i zajmuje przedostatnie miejsce. Różni się od innych kolorem oczu - są żółte, a nie tak jak u reszty, zielone.

