Tylko pięć osób na sto podaje poprawną odpowiedź. Ten test na inteligencję zaskoczył internautów

Karolina Woźniak Życie i styl

Testy na inteligencję pomagają nam zrozumieć, jak dobrze dana osoba radzi sobie w różnych sytuacjach wymagających myślenia i rozwiązywania problemów. Służą do pomiaru umiejętności analitycznych, abstrakcyjnego myślenia, elastyczności umysłu i zdolności adaptacji do nowych sytuacji. Przedstawiamy zagadkę, która została zawarta w teście mierzącym inteligencję. Choć może ona wydawać się łatwa, to tylko pięć procent osób, które ją rozwiązują, jest w stanie znaleźć poprawną odpowiedź. Czy ty będziesz w stanie to osiągnąć?

Zdjęcie Czy znasz odpowiedź na ten test na inteligencję? / INTERIA.PL