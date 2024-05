Osoby, które urodziły się w czasach PRL-u, pamiętają, jak to jest co wieczór czekać na swoją ulubioną wieczorynkę. Nie było wtedy możliwości odtworzenia bajki na YouTube lub Netflixie. Niektóre animacje można było obejrzeć na kasecie, jednak trzeba było ją najpierw wypożyczyć. Dzieci nie miały dużego wyboru programów, więc większość z nich oglądała to samo, o tej samej godzinie. Oto najpopularniejsze bajki, które pamiętane są przez osoby urodzone w okresie PRL-u: