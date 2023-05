Przygody młodego górala

"Janosik" to polski serial telewizyjny z 1973 roku, którego reżyserem był Jerzy Passendorfer. Serial oraz główna postać nazwano na cześć słowackiego zbójnika Juraja Janosika. Fabuła scenariusza jednak nie nawiązywała do jego życia. Osoby urodzone w czasach PRL-u wciąż pamiętają przygody słynnego górala, który zdecydował przyłączyć się do bandy zbójników i przeciwstawić się niesprawiedliwości. Mimo że serial składa się z jednego sezon, był pełen humoru, niespodzianek i niezapomnianych historyjek. Czy uda ci się zdobyć 15 punktów w naszym quizie?

