Ukryte funkcje sprzętów domowych często zaskakują i ułatwiają życie

Spis treści: 01 Ukryte funkcje naszych lodówek

02 Ukryte funkcje naszych pralek

03 Ukryte funkcje naszych telewizorów

04 Ukryte funkcje naszych piekarników

05 Ukryte funkcje naszych smartfonów

Odkrywanie tajnych funkcji urządzeń AGD może być nie tylko ciekawe, ale również opłacalne. Zaskakująco często te ukryte opcje pozwalają na oszczędność energii, czasu i pieniędzy. Warto więc zainwestować chwilę w zapoznanie się z instrukcją obsługi naszych urządzeń — kto wie, jakie niespodzianki jeszcze przed nami ukrywają!

Ukryte funkcje naszych lodówek

Większość nowoczesnych lodówek posiada specjalne tryby oszczędzania energii lub szybkiego chłodzenia produktów. Część z nich wyposażona jest również w ukryte pojemniki na świeże zioła czy specjalne przegródki do dojrzewania serów.

Któż z nas nie lubi zlustrować wnętrza lodówki, ot, tak, mimochodem, choć wcale nie jesteśmy głodni? Ten nawyk zmusza jednak urządzenie do wydatkowania energii na niepotrzebne chłodzenie. Jeżeli nasza lodówka posiada wyświetlacz, sprawdźmy, czy pozwala on też na zdalne zaglądanie do lodówki bez konieczności jej otwierania. Ta funkcja pozwoli zaoszczędzić na domowych rachunkach, ponieważ znacznie rzadziej będziemy podnosić temperaturę wewnątrz urządzenia.

Ukryte funkcje naszych pralek

Oczywiście wszyscy znamy podstawowe programy prania, ale czy wiedzieliście, że wiele pralek posiada tryb specjalnego czyszczenia bębna, który pozwala na usunięcie nagromadzonych bakterii i nieprzyjemnych zapachów? Osoby, które często zapominają o wyjęciu wsadu z bębna po upraniu powinny też sprawdzić, czy ich urządzenie nie posiada funkcji utrzymywania świeżości i zapobiegania nieprzyjemnym zapachom nawet wiele godzin po zakończeniu cyklu prania.

Ukryte funkcje naszych telewizorów

Współczesne odbiorniki smart TV często mają funkcje ukryte w głębi menu, takie jak kalibracja obrazu, tryby oszczędzania energii czy nawet wbudowane gry. Warto dowiedzieć się, jak odblokować ukryte menu w naszym telewizorze — wewnątrz może ukrywać się tryb hotelowy, który pozwala ustawić maksymalną głośność, zablokować dostęp do niektórych kanałów lub włączyć na stałe tryb oszczędzania energii. Takie ustawienia mogą się przydać także w domu.



Zdjęcie Również nowoczesne telewizory mogą posiadać funkcje, o których nie wiemy / 123RF/PICSEL

Ukryte funkcje naszych piekarników

Oprócz tradycyjnych trybów pieczenia, wiele piekarników ma funkcje samooczyszczania, a także specjalne tryby do pieczenia pizzy czy chleba. Możemy też sprawdzić, czy nasz piekarnik nie posiada możliwości pieczenia dwu potraw jednocześnie, każdej w odmiennej temperaturze. Różnica temperatur między strefami może osiągać nawet 80 stopni Celsjusza, co może być przydatne w napiętym okresie przygotowań do świąt.



Ukryte funkcje naszych smartfonów

Zdjęcie W telefonach z sytemem Android przełączanie się między aplikacjami bywa czasem irytujące / 123RF/PICSEL

Urządzeniem, które wielu z nas używa najczęściej jest rzecz jasna smartfon. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, że jego potencjał wykorzystujemy jedynie w niewielkim stopniu. W telefonach z systemem Android przełączanie się między aplikacjami bywa czasem irytujące, gdy za każdym razem musimy korzystać z "kwadratowego" przycisku. Szybszym sposobem jest dwukrotne naciśnięcie tego przycisku, co natychmiast przenosi nas do ostatnio używanej aplikacji. Dzięki temu, jeśli na przykład przeglądamy sieć i piszemy e-maila, łatwo i szybko przełączymy się między nimi, oszczędzając czas i nerwy.