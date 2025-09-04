Danuta Martyniuk krytykowana za wygląd

Żona wokalisty zespołu Akcent - Zenona Martyniuka, sporo ostatnio schudła. Danucie Martyniuk przeszkadzały nadprogramowe kilogramy, które chciała zrzucić, aby poczuć się lepiej we własnym ciele, a przy tym zadbać o zdrowie. 58-latka będąca żoną gwiazdora disco-polo, bywając na ściankach czy różnych publicznych wydarzeniach, spotykała się nierzadko z przykrymi komentarzami dotyczącymi jej wyglądu. Internauci nie szczędzili kąśliwych uwag i sugerowali wprost, że powinna schudnąć.

Czytałam, że jestem za gruba, że wyglądam jak mama Zenka. To mnie zmotywowało. Pomyślałam: o nie! Muszę coś zmienić.

Jaką dietę stosowała Danuta Martyniuk?

Danuta Martyniuk postanowiła więc zrzucić nieco kilogramów i dzięki wdrożeniu zdrowych nawyków żywieniowych schudła ponad 15 kg. Zdaniem internautów, zmiana jest spektakularna, a żona Zenka Martyniuka znacznie wymłodniała. Jak sama przyznała, na pierwsze efekty nie musiała długo czekać, a sukces zawdzięcza głównie zbilansowanej diecie i regularności spożywania posiłków, co zaowocowało brakiem podjadania. Żona Martyniuka do swojego jadłospisu ponadto włączyła na stałe kilka lekkich i sycących posiłków. Jednym z jej ulubionych dań, które regularnie przygotowuje jest m.in. kisiel z siemienia lnianego, który pomaga kontrolować apetyt, ale również wpływa korzystnie na zdrowie układu pokarmowego. Danuta Martyniuk poleca go wszystkim tym, którzy chcą zrzucić zbędne kilogramy.

Dlaczego warto jeść kisiel z siemienia lnianego?

Kisiel z siemienia lnianego to świetna, prosta w przygotowaniu przekąska, którą warto włączyć do diety - szczególnie tej odchudzającej. Siemię lniane to przede wszystkim:

bogactwo błonnika, który daje uczucie sytości na długi czas

jest lekkostrawne

zbawiennie działa na żołądek oraz jelit

usprawnia trawienie, przeciwdziała zaparciom

Dieta Doroty Martyniuk

Danuty Martyniuk w programie śniadaniowym zdradziła również, że obok kisielu z siemienia lnianego często spożywa także owsiankę z dodatkiem jogurtu naturalnego, kefiru i świeżych owoców. Kawę z mlekiem bez laktozy 58-latka wypija natomiast dopiero pół godziny od zjedzenia pierwszego posiłku.

Rozwiń

Jak zrobić kisiel z siemienia lnianego?

Kisiel z siemienia lnianego robi się błyskawicznie. Oto co będzie potrzebne.

Składniki Siemię lniane – 2 łyżki

Woda – około 250 ml

Miód – 1-2 łyżeczki (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Do niewielkiego garnka wlej wodę, a następnie wsyp siemię lniane i ustaw niewielką moc palnika. Gdy zacznie wrzeć, gotuj przez 15 minut. Gotowy kisiel przełóż do miseczki, dodaj miód oraz owoce.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 142: Kinga Kończak-Czarnoczyńska INTERIA.PL