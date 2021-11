Uroda utrudnia jej życie. Szczere wyznanie TikTokerki

Tiktokerka Ariana zdecydowała się na szczere wyznanie i już na wstępie zaznaczyła, że z pewnością zostanie z tego powodu zaatakowana. Za pośrednictwem TikToka wyznała, że uroda utrudnia jej życie.

Kobieta stwierdziła, że inne kobiety są zazdrosne o to, jak wygląda i jest to powód, przez który nie chcą utrzymywać z nią kontaktu.

Instagram Post

Ariana opowiedziała swoją historię za pomocą krótkiego filmu. Wyznała, że nigdy nie miała wielu przyjaciół i zastanawiała się, czym jest to spowodowane. Wykluczyła, że to jej osobowość wypływa na nawiązywanie relacji.



TikTok

Kobieta opowiedziała, że to czas na studiach był dla niej najcięższy, a większość weekendów spędzała samotnie w domu.

Zdaniem rodziny to właśnie uroda Ariany ma wpływ na to, że ciężko jej znaleźć przyjaciół. Ich zdaniem koleżanki są zazdrosne o to, jak wygląda.



Ariana od razu stwierdziła, że niekoniecznie była przekonana do opinii jej rodziny. Wyznała, że nie postrzega siebie w ten sposób i zdarza się jej płakać z powodu pewnych kompleksów.

Instagram Post

Stwierdziła, że ocenianie ludzi na podstawie ich wyglądu jest dla niej męczące i wbrew pozorom ładni ludzie borykają się z samotnością.

Nagranie zostało obejrzane ponad dwa miliony razy. Pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci zgodzili się z tym, co powiedziała TikTokerka. Wyznali, że również odczuli to na własnej skórze.



Instagram Post

