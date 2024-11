Groźne bakterie w boczku wędzonym. Pilny apel GIS

W poniedziałkowe popołudnie na stronie GIS -u pojawił się najnowszy komunikat, w którym czytamy: "W wyniku działań Inspekcji Weterynaryjnej stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes w określonej poniżej partii boczku wędzonego . Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą ".

Listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Jej czynnikiem etiologicznym jest Listeria monocytogenes. Bakterie Listeria wydalane są z kałem zakażonych zwierząt. Są one szeroko rozpowszechnione w środowisku, a ogniska zatruć pokarmowych przez nie wywoływane są rejestrowane na całym świecie.

Terminy przydatności do spożycia: 30.11.2024

Ponadto GIS informuje, że producent po otrzymaniu informacji o stwierdzeniu obecności Listeria monocytogenes w produkcie "Boczek Duński Wędzony" o numerze partii 24305001, niezwłocznie podjął działania zgodne z procedurami zakładowymi. Producent ustalił wszystkich odbiorców kwestionowanego produktu i poinformował ich o konieczności wycofania go z obrotu .

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje do konsumentów, którzy nabyli boczek wskazany w komunikacie, by go nie spożywali. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem należy skontaktować się z lekarzem.