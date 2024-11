Program 500 plus dla seniora to finansowe wsparcie niesamodzielnych osób starszych, które ma poprawić jakość ich życia. Chodzi głównie o emerytów i rencistów po 75. roku życia, których dochody są niewystarczające do pokrycia codziennych kosztów.

Kwota dodatku wynosi 500 zł miesięcznie i wypłacana jest przez ZUS na wniosek osoby uprawnionej lub jej opiekuna.

500 plus dla seniora: Co warto wiedzieć?

O 500 plus dla seniora mogą się starać tylko ci seniorzy, którzy mieszkają na stałe w Polsce oraz są niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać świadczenie, muszą oni złożyć odpowiedni wniosek - osobiście w placówce ZUS, przez pełnomocnika lub elektronicznie poprzez PUE ZUS.

Od 1 marca 2024 roku próg dochodowy dla świadczenia uzupełniającego wynosi 2419,33 zł brutto. W ramach corocznej waloryzacji w 2025 roku, ma on jednak wzrosnąć do kwoty około 2583,36 zł, choć ostateczna wartość zostanie podana w lutym 2025 roku. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie przekroczy próg dochodowy, stosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że wysokość świadczenia zostanie odpowiednio pomniejszona o kwotę przekroczenia. Mechanizm ten pozwala precyzyjnie dostosować wysokość wsparcia do sytuacji finansowej wnioskodawcy, jednocześnie ograniczając ryzyko nadużyć systemu.

Świadczenie 500 zł dla seniora jest przyznawane dożywotnio, ale w niektórych sytuacjach prawo do niego może wygasnąć. Stanie się tak w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania na stałe na to poza granicami Polski lub śmierci osoby uprawnionej do pobierania wsparcia.

500 plus dla seniora w małżeństwie. Kto może liczyć na pieniądze?

500 plus dla seniora w małżeństwie. Kto może się starać?

Świadczenie 500 plus nie jest przeznaczone tylko dla osób samotnych - mogą je pobierać również małżonkowie. W takiej sytuacji każdy z małżonków musi złożyć oddzielny wniosek o przyznanie świadczenia. Łącznie, małżeństwo może otrzymać 1000 zł miesięcznie.