Uwaga! Idzie dorosłość, będą problemy

Bardzo Brzydkie Rysunki, które na Facebooku obserwuje ponad 300 tys. osób, miały być zabawnym fanpagem z obrazkami komentującymi codzienność. Z czasem jednak stały się miejscem – instytucją, do którego autorki można napisać, gdy wali się nastoletni świat.

Aleksandra Suława: - Będzie jak w podstawówce: Pytanie czy wzywanie.

Iga Chmielewska (autorka Bardzo Brzydkich Rysunków i wydanego niedawno "Bardzo Brzydkiego Nieporadnika"): - Pytanie.

Twój największy strach?

- Rozmowy przez telefon.

A coś poważniejszego?

- "Znowu spieprzyłaś" - autokrytyczny głos w głowie, który pojawia się, kiedy efekt nie dorównuje oczekiwaniom. W moim przypadku dość wysokim.

W szkole mówili: strachy przechodzą z wiekiem. Przechodzą?

- Przechodzą, jeśli się nad nimi pracuje. Jeśli nie, jeden lęk ewoluuje w inny, nierzadko poważniejszy.

Statystyki mówią, że millenialsi i następujące po nich pokolenie Z, są najbardziej zestresowanymi, zlęknionymi i niepewnymi generacjami w historii. Zgadza się to z twoimi doświadczeniami?

- Co do zasady: tak, wszyscy jesteśmy pogubieni. Jednak te dwie dekady: dzisiejszych dwudziesto i trzydziestolatków dzieli przepaść. Mówimy innym językiem i jak nietrudno się domyślić, im człowiek młodszy tym ta mowa bardziej skrótowa, chaotyczna, czasem ograniczająca się do samych obrazków. Inaczej też myślimy, bo staramy się podzielić uwagę między kilka, nie raz całkowicie niezwiązanych ze sobą tematów. Gigantyczną różnica dotyczy również wachlarza możliwości, z jakiego możemy korzystać. Mnie, te kilkanaście lat temu trendy dyktowały trzy czasopisma: "Filipinka", "Twist" i "Bravo Girl". Teraz wzorców jest nieskończona ilość i są wyśrubowane do granic możliwości. Nie tylko nie da się do nich dostosować, ale nawet nie da się też do nich przyzwyczaić. Kiedyś coś było modne pół roku, rok, teraz jest na topie jedną dobę.