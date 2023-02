Viki Gabor twarzą płatków śniadaniowych. Skład? Cukier i mąka

Młodzież zajada sie płatkami Viki Gabor. Co znajduje się w składzie?

Płatki śniadaniowe Viki Gabor o smaku czekoladowego shake’a niedawno pojawiły się na półkach sieciowych dyskontów i już stały się hitem. Na TikToku znajdziemy liczne recenzje tego przysmaku. O ile dyskusja dotyczy samego smaku produktu, warto zastanowić się również nad składem płatków śniadaniowych Viki Gabor. Jakich składników użyto w przygotowaniu czekoladowych kółeczek?

Zobacz również: Katarzyna Bosacka przestrzega przed pączkami Ekipy. Analizuje skład donutów

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Czekoladowe kółeczka od Viki Gabor. Pożywne śniadanie?

Co znajduje się w składzie płatków śniadaniowych Viki Gabor? Na każde 100 g produktu przypadają trzy łyżki cukru i syropu cukrowego. Przekłada się to na wysoką kaloryczność produktu - w 100 g jest 354 kcal. Skład zawiera 72 proc. mąki - następnie kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, aromaty, olej rzepakowy, sól i syrop glukozowo-fruktozowy. Na plus można zaliczyć dodatek mąki pełnoziarnistej, która zawiera błonnik. Trudno więc stwierdzić, że jest to skład zawierający odpowiednie składniki odżywcze na śniadanie, jednak czekoladowe kółeczka mogą sprawdzić się jako słodki dodatek do np. owsianki, czy jaglanki, jeżeli będą spożywane raz na jakiś czas.

Zobacz również: Dzień Naleśnika 2023. Oto najlepsze przepisy, triki i propozycje podania