Kolejny produkt Ekipy trafił na sklepowe półki...

Lody sygnowane marką Ekipy okazały się spektakularnym sukcesem komercyjnym. Wierni fani grupy influencerów chętnie kupowali nawet papierki po produktach. To zachęciło Ekipę Friza do dalszych współpracy. Artyści poszli za ciosem i niedługo po premierze lodów zaczęli tworzyć własną oranżadę. Później przyszedł czas na artykuły papiernicze. Teraz influencerzy zachęcają do kupienia donutów, które sygnują swoją marką.

Instagram Post

Zobacz: Bosacka sprawdziła lody ekipy. Efekt jest porażający

Reklama

Katarzyna Bosacka miażdży pączki Ekipy. "Świecenie w ciemności gwarantowane"

Katarzyna Bosacka to dziennikarka znana między innymi z programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję", w którym ujawnia kłamstwa sprzedawców i producentów żywności. Bosacka od wielu lat uczy Polaków, jak jeść zdrowo. Pisze poradniki kulinarne i aktywnie prowadzi social media.

Tym razem dziennikarka postanowiła wziąć na tapet najnowszy produkt Ekipy, który właśnie trafił do sprzedaży. Pączki, które grupa influencerów oferuje swoim fanom kuszą kolorowym wyglądem. Katarzyna Bosacka stanowczo odradza spożywanie ich i kupowanie ich dzieciom. Dziennikarka na Instagramie zamieściła zdjęcie donutów oraz ich pełny skład. Zaznaczyła, że pączki zawierają mnóstwo szkodliwych substancji.

Instagram Post

56 składników w 1 pączku, czyli cała "Ekipa" składników zaczęła wpis Katarzyna Bosacka.

Później dziennikarka zwróciła uwagę, że kolorowe donuty zawierają szereg niezdrowych półproduktów i wymieniła kilka z nich.

"Donut słynnych YouTuberów, który od dzisiaj można kupić w sklepach zawiera całe morze niezdrowych dodatków - m.in. tłuszcz palmowy, jaja w proszku, spulchniacze czy sztuczne barwniki np. błękit brylantowy E133, który znajdziemy również... w kostkach do toalet. 2,69 zł - 329 kcal i świecenie w ciemności gwarantowane" - tłumaczy Bosacka i nie kryje oburzenia sytuacją.

"Kolejny niezdrowy produkt ze złym składem reklamowany przez młodych ludzi dla dzieci czy nastolatków. Ręce opadają. A Wy co o tym sądzicie? - zakończyła post autorka, jednocześnie zachęcając obserwatorów do interakcji.

Czytaj również: Jak wybrać zdrowy majonez? Bosacka radzi

Internauci w szoku. "To powinno być zabronione"

Pod postem Katarzyny Bosackiej pojawiło się mnóstwo komentarzy. Większość internautów zgadza się z dziennikarką. "Świetny produkt, aby się uczyć w szkole chemii" - napisał, znany z udziału w programie kulinarnym "MasterChef" Matteo Brunetti.

Młodzież kupuje na potęgę. Spytałam ich w sklepie jak pakowali do koszyka kilka sztuk, czy chociaż skład znają? A oni do mnie, a po co "ekipa jest najlepsza!". Pod postem reklamującym tego niebieskiego donuta, ochy i achy od konsumentów

Skandal! Należy się bojkot!! Potem wytłumacz szalonej 11-łatce ze to istne świństwo !! Jak pseudo-trendsetterzy promują takie badziewie.

Samo patrzenie na to, przyprawia o mdłości.

Zobacz także: Szkodliwe kwasy w popularnym oleju. Oto kto powinien się wystrzegać