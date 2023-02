Przepis na naleśniki

Kuchnia Idealne ciasto na pierogi według Ewy Wachowicz. Kluczowe "zaparzanie" Usmażenie naleśników nie jest trudnym zadaniem. Przepis składa się z zaledwie kilku składników, które wystarczy dokładnie wymieszać i gotowe. By przygotować mniej więcej 15 naleśników potrzeba:

1 szklankę mąki pszennej

3 jajka

1 szklankę mleka

1 szklankę wody

2 łyżki oleju

szczyptę soli

Składniki należy zmiksować i ciasto na naleśniki jest zrobione. Jeśli nie chcemy mieszać oleju wraz z innymi produktami, można go wykorzystać do smażenia. Należy pamiętać, by wcześniej dokładnie rozgrzać patelnię i przewracać na niej naleśniki, gdy tylko nabiorą złotego koloru.

Jak zrobić naleśniki? Patent Magdy Gessler

Wymieniony wyżej przepis to klasyczna wersja. Trzeba jednak podkreślić, że sporo osób nie korzysta z niego i robi naleśniki "na oko", czyli miesza składniki bez dokładnego odmierzenia i następnie ewentualnie dolewa mleko lub dodaje mąkę, by ciasto nie było za gęste bądź za rzadkie.

Reklama

Zdjęcie Przepis na naleśniki składa się z zaledwie kilku składników / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Faworki nigdy nie były tak kruche i delikatne. Oto jak robi je Magda Gessler

Magda Gessler należy do grona, które jednak stawia na przygotowanie ciasta na naleśniki zgodnie z recepturą. W jednym z odcinków "MasterChefa" podzieliła się z uczestnikami przepisem na idealne naleśniki. Zdaniem restauratorki błędem jest zaczynanie robienia ciasta od płynów. Magda Gessler najpierw do miski wsypuje ponad szklankę mąki, do tego dolewa szklankę mleka i dodaje odrobinę cukru, przez co po usmażeniu naleśniki stają się brązowe.

Następnie dodaje trzy jajka. Ważne, by wyjąć je wcześniej z lodówki, by miały temperaturę pokojową. Dopiero później wlewa wodę w takiej ilości, by powstało idealne ciasto na naleśniki. Magda Gessler jego gęstość sprawdza za pomocą łyżki. Jeśli ciasto ją pokrywa, to znaczy, że jest odpowiednie. Na koniec restauratorka dolewa mniej więcej 50 g rozpuszczonego, klarowanego masła.

Dlaczego naleśniki są twarde i pękają?

Chociaż przepis nie jest skomplikowany, to zdarza się, że mimo to naleśniki przyklejają się do patelni, pękają, stają się sztywne i twarde. Wielu zastanawia się, co robi źle.

Otóż w tym przypadku odpowiedź jest prosta. Winne są źle dobrane proporcje składników. Warto więc czasami zajrzeć do sprawdzonego przepisu na naleśniki, by mieć pewność, że tym razem wyjdą odpowiednie.

Co zrobić, by naleśniki były puszyste?

Gdy chcemy, by naleśniki były puszyste, warto skorzystać z prostych trików. Wystarczy przesiać mąkę przez sitko, a zwykłą wodę zamienić na gazowaną. To patent, który jest stosowany przez wiele osób. Ciasto staje się lekkie, a naleśniki delikatne. Innym sposobem jest dodanie do ciasta ubitych białek.

Zdjęcie Nie brakuje chętnych na naleśniki z kremem czekoladowym / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Bije pączki na głowę. Kultowy przepis na pieróg z jabłkami od siostry Anastazji

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować te patenty na idealne naleśniki w tym samym czasie. To podwójna gwarancja niezwykle puszystych naleśników, które sprawdzą się zarówno na słono, jak i na słodko.

Jaki słodki farsz do naleśników?

Naleśniki królują na stołach nie tylko w Polsce, ale także w różnych zakątkach świata. Są idealną opcją na śniadanie oraz kolację. W tym przypadku zazwyczaj sprawdza się opcja na słodko, czyli posmarowane dżemem, marmoladą, powidłami lub czekoladowym kremem. Na obiad większość wybiera farsz na słono, który można przygotować z ulubionych składników.

Nie da się ukryć, że najpopularniejszym słodkim farszem do naleśników jest ten na bazie twarogu. Większość osób miesza go z cukrem oraz śmietaną w proporcjach dopasowanych do ilości naleśników i opcjonalnie żółtkiem. Można jednak zrobić nieco prostszą wersję i biały ser wymieszać z cukrem oraz waniliowym serkiem homogenizowanym. Masa twarogowa nabierze wówczas słodszego smaku.

Zdjęcie Naleśniki sprawdzają się zarówno na śniadanie, jak i na obiad / 123RF/PICSEL

Naleśniki na słono. Jaki farsz zrobić?

Naleśniki na słono również mają swoich zwolenników. Nadają się na obiad i nigdy się nie nudzą. Wszystko przez to, że farsz można przygotować na wiele sposobów. Jednym z najpopularniejszych jest szpinakowe nadzienie do naleśników. W tym przypadku można użyć zarówno świeżych liści, jak i tych mrożonych.

Najpierw należy podsmażyć na maśle czosnek. Następnie dodać na patelnie szpinak i doprawić solą oraz pieprzem. Na koniec można dodać pokruszony ser feta lub zamiast tego dolać odrobinę 30 proc. śmietanki i szpinakowy farsz do naleśników gotowy.

Równie prosty do zrobienia jest pieczarkowy farsz do naleśników. Wystarczy kilka składników, by powstał łatwy w przygotowaniu i tani obiad.

Pierwszym krokiem jest obranie i pokrojenie cebuli oraz pieczarek. Następnie należy dokładnie podsmażyć warzywa na patelni i doprawić solą oraz pieprzem do smaku. Na koniec usmażone pieczarki wystarczy posypać żółtym serem i dokładnie wymieszać.

***