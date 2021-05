​Viva! szykuje apel o zwiększenie liczby posiłków wegańskich w instytucjach publicznych

W nocy z niedzieli na poniedziałek pod Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Zdrowia można było dostrzec tablice z hologramami, które informowały m.in. o tym, że: "emisje metanu z hodowli zwierząt gospodarskich od lat 90. XIX wieku wzrosły o 332 proc.", "Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem sklasyfikowała przetworzone mięso jako rakotwórcze dla ludzi i umieściła w grupie czynników powodujących raka". W taki sposób Fundacja Viva! przypomniała o tym, że przemysłowa hodowla zwierząt i produkcja mięsa niszczą klimat i o tym, jakie korzyści dla zdrowia ludzi i środowiska niesie dieta wegańska. Holograficzny apel był też podkreśleniem konieczności wprowadzenia poważnych zmian w podejściu do odżywiania, do których już od 15 lat namawiają organizatorzy Ogólnopolskiego Tygodnia Wege.

"Tydzień Wege służy szerzeniu wiedzy na temat diety wegańskiej, pokazywaniu, jak w fajny i prosty sposób można te produkty odzwierzęce w diecie ograniczyć. Zaś akcja z hologramami wyświetlanymi przy ministerstwach została zainicjowana po to, aby o tym przypomnieć Polakom i przedstawicielom rządu" - poinformował Paweł Frańczuk z Fundacji Viva! I dodał, że nie była to formalna odezwa wystosowanej do szefów Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Zdrowia. Taki oficjalny apel do polityków jednak powstanie. Jak zdradził Frańczuk, obecnie prowadzone są prace nad formalnym apelem o zwiększenie ilości posiłków roślinnych w instytucjach publicznych i w punktach zbiorowego żywienia. Dokument jest na etapie konsultacji.

Przedstawiciele Fundacji Viva! podkreślają jednak, że pewne zmiany można wdrażać, nie czekając na reakcję rządzących. Dlatego po raz kolejny w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Wege informują o tym, jaki wpływ na nasze zdrowie i stan naszej planety ma rezygnacja z jedzenia mięsa. W Polsce - jak zaznaczył Paweł Frańczuk - ta świadomość jest z roku na rok coraz większa, a dieta roślinna cieszy się rosnącym zainteresowaniem, czego może dowodzić chociażby stale poszerzająca się gama produktów wege na sklepowych półkach. Rośnie też grono Polaków świadomych tego, jak to, co jemy, wpływa na zmiany klimatyczne. Zaznacza jednak, że dalsza edukacja jest konieczna, wciąż bowiem w świadomości naszych rodaków pokutują mocno zakorzenione przekonania, na przykład takie, że weganie cierpią na niedobór niektórych składników odżywczych.

Kto chce się dowiedzieć, co daje przejście na dietą roślinną lub chce ograniczyć ilość spożywanego mięsa, może skorzystać z paneli i spotkań online organizowanych w ramach Tygodnia Wege. Na Facebooku Fundacji Viva! odbędzie się m.in.: panel ekspercki o wpływie diety na klimat, którego gośćmi będą dr hab. prof. Paulina Kramarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego i dr Ryszard Kulik z Klubu Myśli Ekologicznej. Eksperci - lekarka Iwa Jonik, dr Maria Koziarkiewicz i dr Tomasz Jeżewski - opowiedzą też o tym, jak dbać o siebie na diecie roślinnej. Nie zabraknie także tematów związanych z gotowaniem, wegańską modą i pielęgnacją.