W górach zrobiło się tłoczno. Gigantyczne kolejki

Życie i styl

Dołącz do nas:

Piękna pogoda zachęca turystów do wędrówek tatrzańskimi szlakami. Obecnie większość z nich wypełnionych jest po brzegi. Miłośnicy górskich wycieczek szczególnie często rozpoczynają wędrówki na Palenicy Białczańskiej. To szczególnie tłoczne miejsce. Jednak kolejki można spotkać też przed wejściem do Tatrzańskiego Parku Narodowego. W internacie pojawiło się zdjęcie szeregu ludzi czekających na bilet do TPK. Czas oczekiwania może wynieść nawet godzinę! Warto? Zdania są podzielone.

Zdjęcie Na grupie „Tatry moja miłość”, która zrzesza miłośników górskich wycieczek i krajobrazów wczoraj, 1 sierpnia pojawiło się zdjęcie monstrualnej kolejki / Reporter /East News / East News