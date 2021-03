W Kielcach powstał mural oczyszczający powietrze

Wyjątkowe malowidło filtruje powietrze z mocą 250 drzew i powstało przy użyciu farb antysmogowych. Za tym projektem stoi bardzo ważne przesłanie!

Zdjęcie W 2019 roku przez Katowice przeszedł Młodzieżowy Strajk Klimatyczny /Tomasz Kawka /East News

Wszystko zaczęło się jesienią 2020 roku - ruszyła wtedy kampania "Kosmiczne wyzwanie", której twarzą został aktor, Tomasz Kot. W spocie promującym kampanię apelował on o zaangażowanie się w ochronę życia na naszej planecie, by nasze dzieci nie musiały wkrótce szukać innej. Na początku tego roku Formaster Group, właściciel marki Dafi, rozpoczął pracę nad kolejnym projektem, który ponownie ma zwrócić naszą uwagę na szkody, które wyrządzamy środowisku. Mocno działający na wyobraźnię mural jest już gotowy!



Malowidło przedstawiające astronautów - dorosłego i dziecko, szukających swojego miejsca na nowej, obcej planecie, ma nam przypominać, że wciąż "nie ma planety b" i naszym obowiązkiem jest dbanie o tą, którą otrzymaliśmy w prezencie. Mural znajduje się na ścianie wieżowca w centrum Kielc, należącego do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Armatura.





Formaster Group od lat zwraca uwagę na problem globalnych zagrożeń, nasilających się z roku na rok. Przedstawiciele firmy przyznają, że projekt muralu cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców, a oni nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w temacie edukacji ekologicznej. Czekamy na kolejne takie akcje!