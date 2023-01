W lasach wysyp grzybów. Zimowe okazy mają wyjątkowy smak

Grzybobranie w styczniu. Jakie okazy można zbierać?

Życie i styl W polskim lesie dostrzeżono niepokojące zjawisko. "To będzie masakra" Wiele osób nie wyobraża sobie zimy bez zapasów suszonych prawdziwków i podgrzybków, zamrożonych kurek oraz zamarynowanych rydzy lub maślaków.

Grzybiarze do lasów udają się zazwyczaj od połowy lata do późnej

jesieni. Ciepłe deszcze i co za tym idzie, brak suszy, pozwalają na wynoszenie pełnych koszy dorodnych okazów.

Wbrew pozorom zima jest również dobrym czasem na zbieranie grzybów. Oczywiście chodzi o okazy, które występują tylko o tej porze roku. Nie znajdziemy teraz, chociażby borowików czy podgrzybków, ale w lasach czekają inne równie smaczne grzyby.

Mowa o boczniakach ostrygowatych, płomiennicach zimowych oraz uszakach bzowych. "Zimą grzyby rosną na drzewach. Można je znaleźć na powalonych kłodach lub na pniach rosnących drzew. Lubią drzewa liściaste i rosną na osikach oraz wierzbach. W regionie karkonoskim często można je znaleźć na bukach" - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" Czesław Narkiewicz, mykolog z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Zdjęcie Zimowe grzyby mają wyjątkowy smak / 123RF/PICSEL

Czy grzyby mają prozdrowotne właściwości?

Bez względu na to, czy idziemy na grzyby latem, jesienią czy zimą, warto pamiętać o ważnej zasadzie. Należy się skupiać na okazach, których jesteśmy pewni. Wszystko to w trosce o własne zdrowie. Przykładowo płomiennicę zimową można łatwo pomylić z trującą hełmówką jadowitą.

Grzyby mają wyjątkowy smak i przy okazji korzystnie wpływają na organizm, zwłaszcza na układ krążenia ze względu na obecność polifenoli. Lasy Państwowe informują, że do tego wyróżniają się zawartością beta-glukanu, a co za tym idzie, pozytywnie działają na poziom glukozy we krwi. Poza tym stanową źródło witamin z grupy B, białka i aminokwasów egzogennych.

***