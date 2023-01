W polskim lesie dostrzeżono niepokojące zjawisko. "To będzie masakra"

Wystąpią przelotne opady deszczu, na zachodzie i centrum zdecydowanie mniej opadów. Temperatura maksymalna od 5°C do 9°C, najcieplej na Opolszczyźnie około 10°C, najchłodniej w obszarach podgórskich około 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, w górach do 65 km/h, zachodni.

czytamy na portalu o2.pl