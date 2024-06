Co to oznacza w praktyce? Jeśli pasażer nie zakupi gwarancji miejsca do siedzenia, będzie mógł zająć każdy dostępny fotel, do czasu zgłoszenia się osoby z rezerwacją. Warto wspomnieć, że można także dokupić rezerwację do biletu okresowego, jeśli chce mieć zagwarantowane miejsce.