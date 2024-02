W Polsce cieplej niż w Hiszpanii. To prawdziwa anomalia pogodowa

Pogoda zaskakuje. Hiszpanię ogarnęła zima

Życie i styl Tulipany w środku zimy? Internauci mówią o fenomenie. Ekspertka wyjaśnia Obecnie można się cieszyć napływem ciepłego powietrza, które gwarantuje Polakom wiosenną aurę. Wielu na dobre zapomniało o zimie, mimo że do pierwszego dnia wiosny jeszcze ponad 3 tygodnie.

Jak się okazuje, Półwysep Iberyjski ogarnął chłód, co nie jest normalne dla tamtych rejonów. Temperatura znacznie spadła, a termometry wskazują nawet o kilka stopni mniej, niż zapowiada norma dla tego okresu w roku.

Zima zaatakowała m.in. północno-zachodnią część kraju. Oprócz tego w weekend pojawiły się ostrzeżenia przed sztormem. W górach nie zabrakło obfitych opadów śniegu. Nadchodzące dni również będą chłodniejsze. Obecnie w kilku regionach Hiszpanii obowiązują ostrzeżenia przed burzami śnieżnymi.

Pogoda na 26 lutego wskazuje, że w poniedziałek w Madrycie będzie maksymalnie 11 st. C. W tym czasie w Warszawie termometry wskażą nawet o cztery stopnie więcej.

Zdjęcie Hiszpania mierzy się z napływem chłodnego powietrza / 123RF/PICSEL

Jaka pogoda będzie w Polsce?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że w bieżącym tygodniu sporo będzie zależało od niżu przemieszczającego się znad Francji nad Morze Śródziemne. Wschodnia Polska odczuje również wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. W środę da się odczuć napływ ciepłego powietrza. Jedynie w północnej części kraju będzie chłodno.

Synoptycy podają, że w poniedziałek termometry wskażą maksymalnie od 11 do 15 st. C. Na północy kraju będzie nieco chłodniej - od 6 do 10 st. C. "We wtorek temperatura maksymalna od 10 st. C. do 15 st. C., na Podkarpaciu i w Małopolsce cieplej 16-17 st. C., a na Pomorzu chłodniej od 5 st. C. do 7 st. C" - czytamy w facebookowym poście IMGW.

W środę w północnej i zachodniej części kraju będzie od 5 do 9 st. C. W centrum Polski nieco cieplej - 10 st. C. W południowo-wschodniej Polsce od 12 do 15 st. C. Z kolei w czwartek można spodziewać się maksymalnie od 8 do 12 st. C. Wybrzeże jednak będzie nieco chłodniejsze. Tam nawet 7 st. C.

Jaki będzie weekend? "W piątek temperatura maksymalna w północnej połowie kraju od 9 st. C. do 13 st. C., chłodniej nad morzem około 7 st. C., na południu cieplej od 12 st. C. do 15 st. C. W sobotę i niedzielę przeważnie pogodnie. Temperatura maksymalna od 9 st. C. do 13 st. C., chłodniej na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie od 7 st. C. do 10 st. C" - przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

