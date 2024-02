Za oknem pogoda niezmiennie płata figle, a do końca kalendarzowej zimy wciąż pozostało kilka długich tygodni. Wielu jednak, mocno spragnionych pierwszych nieco cieplejszych dni, bacznie wypatruje wczesnych oznak nadejścia wiosny. Niektórzy zauważyli już przylatujące do Polski bociany. Inni zaś, podczas spacerów, wypatrzyli całe bukiety wiosennych kwiatów. Jak to możliwe?

Zdjęcie "lutowych tulipanów" obiegło sieć. Czy to możliwe?

"Wiedziałam, że są majowe tulipany, ale że lutowe" - zastanawia się jedna z członkiń facebookowej grupy "Ogrodowe inspiracje", na dowód swoich słów publikując w sieci fotografię przedstawiającą okazały bukiet wyrastających z ziemi kwiatów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że tulipany kwitną przeważnie końcem marca i w kwietniu. Kalendarz wskazuje tymczasem dopiero końcówkę lutego.

W odpowiedzi na zamieszczone w mediach społecznościowych zdjęcie w sieci rozgorzała prawdziwa dyskusja. Wielu internautów przeciera oczy ze zdziwienia. "Jestem w szoku, gdzie tak ciepło w Polsce?", "To tegoroczne?", "Śliczne. Gdzie tak pięknie zakwitły?", "Gdzie takie tulipany w lutym?" - dopytują. Jak się okazuje, fotografię wykonano w województwie lubuskim.

Inni podchodzą do sprawy w bardziej racjonalny sposób, porównując kwiaty z fotografii z tymi, które rosną w ich ogródkach. "U nas dopiero wschodzą" - piszą, publikując zdjęcia dopiero budzących się do życia kwiatów.

Cała rzesza kolejnych zupełnie nie wierzy. "Niemożliwe. Moje dopiero wychodzą z ziemi", "Jakoś nie wierzę", "Te tulipany są cięte i wsadzone do ziemi", "To przecież z tamtego roku" - piszą. Gdzie leży prawda? Zapytaliśmy ekspertkę.

Tulipany w środku zimy? Anomalia są możliwe

Nie od dziś wiadomo, że przyroda lubi płatać figle. Podobne anomalia, szczególnie w obliczu panujących tej zimy warunków atmosferycznych, nie są więc zupełnie niemożliwe. Wydają się jednak nieco przesadzone. - Nie spotkałam się z tym, żeby tulipany wyrosły o tej porze roku. Faktem jest, że ten rok jest dużo cieplejszy, co zauważamy również w przypadku naszych tulipanów, które wzrastają znacznie szybciej, niż miało to miejsce na przykład w zeszłym roku. Ale żeby zupełnie zakwitły? Wydaje się to niemożliwe - wyjaśnia Magdalena Górka-Kornaś, właścicielka gospodarstwa ogrodniczego z uprawą tulipanów "Tulipanowa Polanka" w Polance Wielkiej koło Oświęcimia.

- Teraz kwitnąć zaczynają krokusy. Rozumiem, że zakwitnąć mógłby również żonkil. Ale na tulipany jeszcze poczekajmy - dodaje. Prawdopodobnym może więc okazać się, że kwiaty zostały wyhodowane w domowych warunkach w doniczce, a następnie wysadzone na zewnątrz. - Nawet nasze doniczkowe tulipany, umieszczone w namiocie, osłonięte od wiatru i nienarażone na warunki zimowe, też nie miałyby szans jeszcze tak obficie zakwitnąć na zewnątrz - wyjaśnia ekspertka.

Mimo iż na tulipany w pełnej krasie przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać, warto już teraz zapamiętać zasady ich pielęgnacji. Otoczone odpowiednią opieką odpłacą się bowiem długim i nienagannym kwitnieniem.

Ekspertka radzi: zadbaj tulipany w ten sposób, a zachwycą swoim wyglądem

- Tulipan nie jest wymagającym kwiatem - przyznaje Magdalena Górka-Kornaś. Aby jednak zachwycał wyglądem, warto zwrócić uwagę na szczegóły. - Ważna jest odpowiednia ziemia. Jeśli ta jest zbyt gliniasta, cebulka zostanie narażona na przegnicie. Do tego nasłonecznione lub półsłoneczne miejsce. Najlepiej, żeby przez pół dnia miały dostęp do słońca, a przez pół dnia do cienia. Wówczas nie są tak narażone na intensywne promienie - dodaje ekspertka.

Zdjęcie Wiosną tulipany są jedną z najpiękniejszych ozdób ogrodu. Aby zachwyciły, warto dobrze o nie zadbać / 123RF/PICSEL

Ważne jest również systematyczne sprawdzanie poziomu wilgotności gleby. - Jeśli będzie bardzo sucho, to wskazane jest delikatnie je podlać. Wtedy dłużej się utrzymają. W marcu warto je też nawieść - najlepiej standardowym nawozem do kwiatów cebulowych. To mocno je wzmocni - radzi ekspertka. Zagrożeniem dla tulipanów mogą stać się jednak nornice. Tym warto wypowiedzieć wojnę.

W oczekiwaniu na tulipany w ogrodzie warto wypatrywać innych zwiastunów wiosny. - Mój ogród jest zasłany przebiśniegami. Wyglądają przepięknie - donosi jedna z naszych czytelniczek, pani Maria. "U mnie kwitną krokusy", "Krokusy już przekwitają, a żonkile mają duże pąki" - wtórują internauci. A jakie kwiaty rosną już u was?