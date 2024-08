Uzdrowisko Krzeszowice - tak to się zaczęło

Szczyt popularności uzdrowiska w Krzeszowicach przypadł na 1835 r., kiedy to najwięcej osób korzystało z leczniczych właściwości wód mineralnych siarczanowo-wapniowo-magnezowych , ale później zainteresowanie Krzeszowicami zdecydowanie zmalało. Do takiego stanu bez wątpienia przyczynił się kryzys gospodarczy w Europie w latach 1846 - 1848 i zmiany społeczno-ekonomiczne, zachodzące w zaborze austriackim.

"Ówcześni właściciele uzdrowiska większy interes widzieli wtedy w rozwijaniu przemysłu i górnictwa , niż w wysłużonych łazienkach i urządzeniach uzdrowiskowych, niewytrzymujących zresztą konkurencji z podkrakowskimi Swoszowicami, a także rozwijającymi się i coraz modniejszymi uzdrowiskami karpackimi - Krynicą, Szczawnicą, Zakopanem, Iwoniczem" - czytamy w raporcie pt. "Powrót do źródeł. Założenia reaktywacji Uzdrowiska Krzeszowice".

Z kolei autorzy wspomnianego wcześniej raportu wskazują, że Krzeszowice to także pierwsze polskie uzdrowisko , obok Druskiennik, Iwonicza, Jaremczy, Lubnia, Nałęczowa, Rymanowa, Solca, Swoszowic, Truskawca, Worochty i Zaleszczyk, któremu w sposób formalny, rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1922 roku, nadano status uzdrowiska użyteczności publicznej . Tytuł ten Krzeszowice utraciły z dniem 1 stycznia 1967 r.

Gmina Krzeszowice poinformowała Interię, że w latach 2021 i 2022 wykonano dwa otwory poszukiwawczo-rozpoznawcze mające na celu udokumentowanie występowania wód leczniczych w obszarze planowanej inwestycji . W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano dostęp do dwóch wód o właściwościach leczniczych . Ujęcie Krzeszowice Zdrój I to ujęcie wód leczniczych o typie wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowym .

Ujęcie Krzeszowice Zdrój II zasobne jest w leczniczą wodę siarczkową. W świadectwie potwierdzającym właściwości lecznicze tej wody wskazano m.in. jej prozdrowotne działanie epitelizujące na skórę, co wspomaga jej odbudowę i przywraca jędrność, działanie lecznicze przy chorobach zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa .

Woda z tego ujęcia charakteryzuje się również działaniem leczniczym dla osób borykających się z niedoczynnością tarczycy , wspomaga prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego , wpływa na obniżenie kwasu moczowego we krwi, wspomaga leczenie pourazowe narządów ruchu. Obydwie wody lecznicze mogą być używane w lecznictwie uzdrowiskowym m.in. do kuracji pitnej i kąpielowej .

Krzeszowice muszą najpierw zmierzyć się z innym problemem, ponieważ największym zagrożeniem dla przywrócenia funkcjonowania uzdrowiska są niepożądane wskaźniki dotyczące jakości powietrza , co niestety od lat ma miejsce w wielu miejscowościach uzdrowiskowych, zwłaszcza na południu Polski.

Autorzy raportu "Powrót do źródeł. Założenia reaktywacji Uzdrowiska Krzeszowice" piszą w nim, że mimo entuzjastycznego nastawienia do wizji przekształcenia Krzeszowic w uzdrowisko towarzyszył im również sceptycyzm "(...) jeżeli chodzi o możliwości uczynienia tego w żywej tkance dobrze funkcjonującego organizmu miasta o ambicjach rozwoju stref gospodarczych i z działającymi dookoła miasta kopalniami kruszywa.

Dodają jednak, że po przeprowadzeniu wielu rozmów z samorządowcami, przedsiębiorcami, mieszkańcami, a także po dokonaniu szeregu analiz, zarówno związanych z zagospodarowaniem terenu, jak i prawnych "(...) jesteśmy przekonani, że ten kierunek zmian i podjęcie próby powrotu do odzyskania statusu uzdrowiska jest najlepszym kierunkiem rozwoju tak miasta, jak i otaczających go miejscowości".

"Samo uzyskanie statusu uzdrowiska to szansa na rozwój miasta i gminy, na powstanie nowych firm i miejsc pracy, na powiększenie bazy podatkowej krzeszowickiego samorządu" - czytamy publikacji pt. "Powrót do źródeł". Jej autorzy - Barbara Łączna i Grzegorz Godziek twierdzą, że przyznanie statusu uzdrowiska miałoby duży wpływ na zbudowanie nowej marki Krzeszowic i przyczyniłoby się do rozwoju usług typu beauty & spa, rekreacyjnych i turystyki.