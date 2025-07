Nocne wyprawy i kosmiczne szlaki w sercu Karkonoszy

Szklarska Poręba to urokliwa miejscowość położona w dolinie rzeki Kamiennej, pomiędzy majestatycznymi Karkonoszami z dominującą Szrenicą od południa a malowniczymi Górami Izerskimi z Wysokim Kamieniem i Czarną Górą od północy. Miasto składa się z trzech części: Dolnej, Średniej oraz rozległej Górnej, która obejmuje m.in. Śródmieście, Białą Dolinę oraz położone najwyżej Jakuszyce. Co ciekawe, aż 84 proc. miasta stanowią lasy, co czyni to miejsce rajem dla miłośników natury i aktywnego wypoczynku.

Miasto zachwyca swoim urokiem za dnia, jak i w nocy, a jedna z jej niezwykłych atrakcji pozwala niemal "sięgnąć gwiazd". Wystarczy udać się do dzielnicy Jakuszyce, gdzie znajduje się stacja kolejowa i początek niecodziennej wyprawy. Wzdłuż Drogi Izerskiej między Orlem a Izerą, rozciąga się astrościeżka. To wyjątkowy szlak edukacyjny będący częścią Izerskiego Parku Ciemnego Nieba. To skrupulatnie odwzorowany model Układu Słonecznego w skali 1:1 000 000 000, w którym każdy metr symbolizuje milion kilometrów przestrzeni kosmicznej. Trasa liczy około 11,2 km i prowadzi przez malowniczą Dolinę Górnej Izery, oferując nie tylko kontakt z przyrodą, ale też wiedzę o planetach, które symbolizują specjalnie dobrane głazy z dolnośląskich kamieniołomów.

Będąc w Szklarskiej Porębie, warto przejść się astrościeżką Karolina Burda INTERIA.PL

To nie koniec nocnych atrakcji, gdyż Szklarską Porębę rzeczywiście można zwiedzać po zmroku. Jednym z najbardziej emocjonujących doświadczeń są wieczorne spacery po okolicznych lasach, prowadzone w blasku lamp naftowych pod okiem przewodnika, który zadba, by nikt się nie zgubił. Taka nocna wędrówka to zupełnie nowe spojrzenie na Szklarską Porębę i jej okolice. Ciemność, dźwięki lasu i światło lampionów tworzą tajemniczą atmosferę, która działa na wyobraźnię, pobudza umysł lepiej niż dobry film kryminalny lub horror.

Takie wyprawy organizuje między innymi przewodnik Gracjan Kielijański. Do dyspozycji turystów jest Szlak Waloński - pozwala podążać śladami średniowiecznych poszukiwaczy skarbów, którzy dawno temu eksplorowali Karkonosze i Góry Izerskie, szukając minerałów i rudy żelaza. Ich działalność pełna była tajemnic i legend, które wciąż przyciągają odkrywców. Warto jednak zaznaczyć, że Szklarską Porębę można odkrywać również na inne sposoby, np. poprzez gry terenowe, czy też objazdowe wycieczki tematyczne.

Szklarska Poręba zaskakuje nawet nocą Karolina Burda INTERIA.PL

Raj pieszych wędrówek i rowerzystów. Co warto zobaczyć w Szklarskiej Porębie?

Szklarska Poręba oferuje wiele tras o różnym stopniu trudności. Sporo z nich jednak jest łagodnych i bezpiecznych, a jednocześnie urozmaiconych. Warto dodać, że to infrastruktura miasta sprawia, że turystyka dostosowana jest do potrzeb zarówno najmłodszych, jak i starszych. To niewielkie miasteczko z wyjątkową, rodzinną atmosferą. Przede wszystkim wiosną i latem urzeka soczystą zielenią lasów, świeżym powietrzem i gęstą siecią urokliwych tras spacerowych oraz rowerowych, które sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu natury. Na szlakach panuje życzliwy klimat, a ludzie chętnie się pozdrawiają, pomagają i wymieniają uśmiechy.

Szklarska Poręba to prawdziwy raj dla wszystkich, którzy cenią aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Zarówno miłośnicy pieszych wędrówek, jak i entuzjaści jazdy na rowerze znajdą tu coś dla siebie. Wśród najchętniej wybieranych tras znajdują się m.in. szlak prowadzący do Wodospadu Kamieńczyka, trasa przez majestatyczne Śnieżne Kotły, malownicza Droga pod Reglami oraz ścieżka na Halę Szrenicką.

W Szklarskiej Porębie kontakt z naturą jest nieunikniony Karolina Burda INTERIA.PL

Jedną z największych przyrodniczych atrakcji regionu jest Wodospad Kamieńczyka, najwyżej położony wodospad w polskiej części Karkonoszy - 846 m n.p.m. Składa się z trzech efektownych kaskad o łącznej wysokości 27 metrów, a pod środkową z nich ukryta jest niewielka grota zwana Złotą Jamą. Wodospad znajduje się tuż przy czerwonym szlaku turystycznym, który prowadzi dalej do Hali Szrenickiej - 2,4 km, Szrenicy - 3,5 km, a następnie grzbietami Karkonoszy aż do Śnieżki - najwyższego szczytu Sudetów. Co ciekawe, stał się scenerią dla brytyjskiej produkcji "Opowieści z Narnii: Książę Kaspian".

Wodospad Kamieńczyka zapiera dech w piersiach Albin Marciniak East News

Równie urokliwy, choć bardziej przystępny, jest Wodospad Szklarki, 13-metrowa kaskada położona w malowniczym wąwozie, w otoczeniu lasu należącego do Karkonoskiego Parku Narodowego. Tuż obok znajduje się zabytkowa leśniczówka, dziś schronisko PTTK "Kochanówka", a ścieżka dojścia jest przystosowana także dla osób starszych i z ograniczeniami ruchowymi.

Nie sposób pominąć Szrenicy - szczytu o wysokości 1362 m n.p.m., na który można dostać się pieszo lub kolejką linową w ramach kompleksu Szrenica Ski Arena. Trasa dzieli się na dwa odcinki, takie jak Szrenica I - 1417 m oraz Szrenica II - 1341 m. Po dotarciu na szczyt czeka na nas ponad stuletnie schronisko, stacja meteorologiczna i zapierające dech w piersiach widoki.

Karkonosze nawet zamglone robią ogromne wrażenie Karolina Burda INTERIA.PL

Huta Julia: Magiczne miejsce, gdzie szkło ożywa

Okolice Szklarskiej Poręby, to nie tylko atrakcje związane z kontaktem z naturą, górskimi wędrówkami, czy też sportowymi emocjami. To także możliwość odwiedzenia miejsc, które działają na kreatywność i edukują. Jedną z takich atrakcji jest Huta Szkła Kryształowego "Julia" w Piechowicach, która znajduje się raptem kilka minut drogi samochodem od Szklarskiej Poręby. Muszę przyznać, że jest to prawdziwa perła regionalnego rzemiosła, w której można zaznajomić się z historią w przyjemny sposób. Za lekkim podejściem do edukacji stoją tam pełni werwy przewodnicy.

Dzieci i dorośli mogą przyjrzeć się procesom powstawania szklanych dzieł sztuki - od rozżarzonej, płynnej masy aż po perfekcyjnie oszlifowany, lśniący kryształ. Podczas zwiedzania huty z przewodnikiem przeprowadzane są również pokazy tradycyjnych technik, takich jak dmuchanie, prasowanie czy też ręczne formowanie szła i szlifowanie gotowych wyrobów. Całość robi naprawdę duże wrażenie. Dla chętnych jest też możliwość wzięcia udziału w warsztatach. Najmłodsi i nie tylko, mogą własnoręcznie pomalować szklane przedmioty i zyskać piękną pamiątkę, która będzie wspomnieniem wywołującym uśmiech na długie lata.

Szklarska Poręba to miasteczko z rodzinną duszą i spokojną atmosferą, która pozwala turystom doświadczać klimatu Karkonoszy na różnorakie sposoby - poprzez naturę, sztukę i odpoczynek. Pamiętajmy, relaks też jest ważny, co może zapewnić nam obiekt, w którym nocujemy, a jednym z nich może stać się Blue Mountain Resort. Hotel oferuje dobrą lokalizację, wybitne jedzenie i rodzinnego ducha. To jednak trzeba poczuć na własnej skórze.

Pokaz rysowania na szkle Karolina Burda INTERIA.PL

