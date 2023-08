Gotujesz w ten sposób makaron? Możesz uszkodzić nerki oraz tarczycę

Do Polski nadciąga "niebieska fala". Sprawdź pogodę nim wyjdziesz z domu

Jak widzą koty? Świat ich oczami wygląda zupełnie inaczej

Gigantyczny zastrzyk gotówki dla seniorów. Ostatnia szansa na złożenie wniosku

Jak przygotować kurki do mrożenia?

Grzyby doskonale nadają się do mrożenia. Aby jednak po wyjęciu z zamrażalnika i doprowadzeniu do temperatury pokojowej nadawały się do jedzenia, należy znać kilka podstawowych zasad ich mrożenia. Zarówno w przypadku kurek, jak i innych grzybów, po przyniesieniu z lasu czy sklepu należy:

dokładnie je umyć, a następnie osuszyć,

umyte kurki poddać obróbce termicznej - możne je zblanszować, obgotować lub obsmażyć.

Czytaj więcej: Umieść kurki w tym roztworze przed usmażeniem. Będą jędrne, miękkie i pyszne

Reklama

W przypadku blanszowania wystarczy zanurzyć grzyby we wrzątku i gotować 3 minuty, a następnie odcedzić i opłukać zimną wodą.

Jeśli chcesz kurki podgotować, najlepiej zrobić to na parze, pod przykrywką przez około 8-10 minut. Po tym czasie ostudzić i osuszyć.

Możesz również usmażyć kurki na suchej patelni - wystarczy wrzucić grzyby na rozgrzane naczynie i poczekać aż puszczą sok (trwa to zwykle ok. 10 min) lub z dodatkiem tłuszczu - oleju roślinnego czy masła klarowanego (przez około 10 min).

Jak mrozić kurki?

Kurki poddane obróbce termicznej należy najpierw dobrze wystudzić, a następnie podzielić na porcje - w zależności od potrzeb i umieścić w woreczkach bądź pojemnikach. Ważne, aby były one szczelnie zamknięte, co zagwarantuje ich lepszą jakość i zapobiegnie przenikaniu zapachów innych mrożonek. Grzybami najlepiej wypełnić opakowania tak, by jak najmniej powietrza pozostało w środku.

Zdjęcie Kurki należy mrozić po uprzednim obgotowaniu. W przeciwnym razie po rozmrożeniu zgorzknieją / 123RF/PICSEL

Czytaj także: Dlaczego warto jeść kurki?

Jak przechowywać kurki w zamrażalniku?

Kurki mogą być przechowywane w zamrażalniku maksymalnie 8 miesięcy. Warto więc podpisać woreczki czy pojemniki datą mrożenia. Nie należy również ponownie zamrażać już rozmrożonych grzybów.

Sprawdź też: Te gatunki grzybów już rosną w polskich lasach. Podano dokładne lokalizacje