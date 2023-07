Spis treści: 01 Jak wyhodować leśne grzyby w ogrodzie?

02 Jak zasadzić i pielęgnować grzyby w ogrodzie?

03 Ile trzeba czekać na grzyby w ogrodzie?

04 Hodowanie grzybów w ogrodzie - efekty na Youtube

Jak wyhodować leśne grzyby w ogrodzie?

Aby zacząć hodować grzyby leśne w ogrodzie najlepiej, żeby rosły w nim już drzewa czy krzewy. One pozytywnie wpłyną na rozwój grzybni.

Najłatwiejszym sposobem na wyhodowanie leśnych grzybów w ogrodzie jest wyrzucenie do niego grzybów zebranych na dziko. Wówczas może dojść do rozsiania grzybni, z której później rozwiną się grzyby. Nie musimy wówczas nic kupować ani sadzić.

Drugim sposobem rozpoczęcia hodowli leśnych grzybów jest zakupienie grzybni od producentów. Są to strzępki, które sadzimy u siebie w ogrodzie. Mamy do wyboru dwa rodzaje:

grzybnię drzew iglastych,

grzybnię drzew liściastych.

W zależności od tego, jakie drzewa znajdują się na naszej działce, taką grzybnię wybieramy. Będą miały one wówczas zapewnione najlepsze warunki do rozwoju. Kupując grzybnię drzew iglastych, mamy szansę na wyhodowanie w ogrodzie takich grzybów jak: borowik szlachetny, podgrzybek brunatny, maślak zwyczajny, maślak żółty, mleczaj rydz czy mleczaj jodłowy.

Druga z nich, czyli grzybnia drzew liściastych pozwoli na wyhodowanie: borowika szlachetnego, koźlarza babki, koźlarza pomarańczowego i podgrzybka złotawego. Można również zakupić grzybnie konkretnych gatunków grzyba, na których zależy nam najbardziej. Mimo wszystko najlepiej posadzić je w ogrodzie w dogodnym dla nich otoczeniu.

Jak zasadzić i pielęgnować grzyby w ogrodzie?

Sadzenie grzybów w ogrodzie przeprowadzamy od kwietnia do października. Wybieramy miejsce zgodnie z wymaganiami wybranych gatunków lub grzybni. Stanowisko powinno mieć podłoże z dużą ilością torfu.

W takim podłożu wykopujemy dziury o średnicy 30 cm i głębokości 7 cm. Do otworów rozdzielamy opakowanie grzybni. Gdy wykorzystamy już całość, zasypujemy je wcześniej wykopanym podłożem. Ziemię mocno ubijamy, a następnie obficie podlewamy posadzone grzyby.

Dla lepszego rozwoju grzybów w ogrodzie każdy z otworów można przysypać liśćmi, gałęziami, igłami czy mchem. Można je również podlewać roztworem cukru w proporcjach 10 g na 10 l wody. Poza tym, szczególnie podczas suszy, należy je regularnie i obficie podlewać, gdyż grzyby najlepiej lubią środowiska wilgotne.

Ile trzeba czekać na grzyby w ogrodzie?

Grzyby hodowane w ogrodzie nie pojawiają się od razu. Na to, żeby coś wyrosło, trzeba czekać co najmniej rok. Może to jednak zająć jeszcze więcej czasu. Najczęściej grzyby wyrastają w drugim roku od posadzenia w ogrodzie.

Niestety, nie można mieć całkowitej pewności, że z posadzonej grzybni coś wyrośnie. Możemy jednak zwiększyć szanse, wybierając odpowiednie stanowisko, biorąc pod uwagę preferencje posadzonych gatunków grzyba i dopasowanie z konkretnymi drzewami. Większe szanse na rozwój będą również, gdy ziemie z posadzonymi grzybami w ogrodzie będziemy regularnie i obficie podlewać.

Hodowanie grzybów w ogrodzie - efekty na Youtube

Na kanale Bogusław Mazur na Youtube pojawił się filmik, w którym twórca pokazał, jak on rozpoczął hodowle grzybów u siebie w ogrodzie. Przedstawia on sposób, w którym samodzielnie tworzy grzybnię z zebranych w lesie grzybów. Robi to za pomocą deszczówki, drożdży i niezdatnych do zjedzenia kapeluszy i ogonków.

Wideo youtube

Autor nagrania wszystkie te składniki połączył ze sobą, a następnie odstawił na dwa tygodnie. Przez ten czas kształtowała się grzybnia, którą następnie rozlano w pobliżu korzeni drzew. Wymieszano ją również ze znajdującym się tam podłożem. Na filmiku nie mamy przedstawionych efektów, jednak z komentarzy można wywnioskować, że sposób działa i grzyby w ogrodzie wyrosły. Pan Bogusław Mazur pokazał natomiast efekty rozsypywania kapeluszy po ogrodzie. Oba tymi sposobami skutecznie wyhodujemy grzyby.

