Ponadto, jak przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Ustawa wprowadza nowe świadczenie pieniężne w postaci "bonu energetycznego" . Takie wsparcie przeznaczone będzie dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przy wypłacie bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Z bonu energetycznego będą mogły skorzystać gospodarstwa domowe o niższych dochodach . Przewidziane będą dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych . Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

Z kolei serwis Biznes Interia informuje, że: "Jak przekazał w ub. tygodniu URE: Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. rachunek za energię elektryczną w gospodarstwie domowym, którego roczne zużycie wyniesie 2 MWh, wzrośnie o 27,5 zł netto miesięcznie ".

Zmywarka do naczyń to popularne urządzenie, będące na wyposażeniu wielu mieszkań i domów w naszym kraju, dlatego warto poznać koszt jej pracy.

Dzienne zużycie energii elektrycznej przy zmywarce o klasie energetycznej A++ wynosi 0,65 kWh , co dotychczas przekładało się na dzienny koszt 0,45 zł . Używając zmywarki codziennie, urządzenie w ciąg roku zużyje 237 kWh , za co trzeba było zapłacić 164,25 zł . Warto zaznaczyć, że podana kwota dotyczyła stawek przed lipcową podwyżką .

Zmywarka to urządzenie, które po włączeniu nie wymaga naszego nadzoru. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, by ze zmywarki korzystać w godzinach nocnych, zwłaszcza gdy - w kontekście energii elektrycznej - korzystamy z taryfy nocnej, nazywanej również taryfą G12 .

Takie rozwiązanie pozwala na skuteczne obniżenie rachunków za prąd , co jest niezwykle istotne, biorąc pod uwagę lipcowe podwyżki cen za energię elektryczną.

Tańsza taryfa nocna obowiązuje zazwyczaj w godzinach od 22 lub 23 wieczorem do 6 lub 7 rano , w zależności od operatora. Rzecz jasna, największa różnica między taryfą dzienną i nocną, dotyczy ceny za 1 kWh . W zależności od oferty danego dostawcy prądu, taryfa nocna może być tańsza nawet o kilkadziesiąt proc.

W związku z powyższym wspomnianą już zmywarkę do naczyń warto włączać w momencie obowiązywania taryfy nocnej, co pozwoli nam na zaoszczędzenie pieniędzy. Pamiętajmy jednak, by urządzenia AGD, z których korzystamy z uwagi na taryfę G12, nie przeszkadzały pozostałym lokatorom lub sąsiadom w nocnym wypoczynku.