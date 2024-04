To jeden z tych sprzętów w kuchni, który doceniają szczególnie ci domownicy, którzy jak ognia unikają zlewu wypełnionego brudnymi naczyniami. Czasem zdarza się jednak, że niektóre z naczyń są zbyt wysokie, by zmieścić się na półce w zmywarce . A wtedy pojawia się problem.

Producenci instruują, by, dla zapewnienia maksymalnej czystości naczyń, do górnej szuflady wkładać kubki, kieliszki, szklanki i miseczki, zaś dolną wypełniać talerzami, patelniami i garnkami. Swoje miejsce w odpowiednim koszyczku mają także sztućce. Co jednak, kiedy kieliszki lub szklanki są zbyt wysokie, by zmieścić się na górnej półce? Wcale nie trzeba myć ich ręcznie.