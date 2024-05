O ile wzrosną rachunki za energię elektryczną?

Wyliczenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska przedstawiono w “Ocenie skutków regulacji" projektu ustawy o bonie energetycznym. Warto nadmienić, że od 1 lipca 2024 roku przestanie obowiązywać zamrożenie cen energii i gazu.

Nowe przepisy miałyby zobowiązywać sprzedawców prądu i gazu do złożenia wniosków o nowe taryfy do Urzędu Regulacji Energetyki, które obowiązywałyby również w 2025 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wylicza, że uwzględniając obecne warunki rynkowe, cena w taryfie mogłaby spaść z obecnych 739 zł za MWh do poniżej 600 zł za MWh. Ponadto projekt ustawy zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej za energię elektryczną w okresie lipiec-grudzień 2024 r., na poziomie 500 zł za MWh dla gospodarstw domowych i na poziomie 693 zł za MWh dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej, a także sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W praktyce oznacza to, że od 1 lipca br. rachunki za energię elektryczną mogą wzrosnąć o 29 proc.

Jak informuje serwis Biznes Interia - Sejm przegłosował ustawę ws. osłon dla odbiorców energii, która wprowadza bon energetyczny.

"Najważniejsza z poprawek przewiduje zwolnienie w drugiej połowie 2024 r. gospodarstw domowych z opłaty mocowej, które miałoby dodatkowo ograniczyć prognozowany od 1 lipca wzrost rachunków za energię elektryczną" - czytamy na stronie Biznes.Interia.pl.

Czy czajnik elektryczny "zjada" dużo prądu?

Co pobiera najwięcej prądu w domu?

Wiele urządzeń RTV i AGD, by prawidłowo pracować, muszą być na stałe podpięte do sieci, co z kolei przekłada się na wysokość rachunków. Eksperci PGNiG sprawdzili, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia.

Ile prądu zużywa czajnik elektryczny?

Z informacji opublikowanych przez specjalistów na stronie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wynika, że czajnik elektryczny, który jest niewielkich rozmiarów urządzeniem, może pobierać sporo prądu podczas jego użytkowania.

"Czajnik jest używany kilka razy dziennie, co w sumie daje około 0,33 godziny na dobę. Moc czajnika to średnio 2000 W. Dziennie zużywa on zatem 0,66 kWh, co kosztuje 0,45 zł. Roczne zużycie energii elektrycznej przez czajnik elektryczny to 240 kWh i to kosztuje 164,25 zł" - informuje PGNiG.

Ile kosztuje ładowanie telefonu? 123RF/PICSEL

Jaki jest koszt naładowania telefonu?

Zakładając, że smartfon ładujemy raz dziennie przez jedną godzinę, a podczas tej czynności pobór to około 6,8 W, koszt ładowania przedstawia się następująco:

Dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,0068 kWh;

Koszt dzienny: 0,0046 zł;

Roczne zużycie energii elektrycznej: 2,48 kWh;

Koszt roczny: 1,68 zł.

Ile prądu zużywa lodówka?

Lodówka to bez wątpienia niezbędne urządzenie w każdym domu. Ponadto, by lodówka spełniała swoją funkcję, musi być przez cały czas podpięta do zasilania. Eksperci wzięli pod lupę koszt pracy chłodziarko-zamrażarki A++.

Okazuje się, że dzienne zużycie energii elektrycznej takiego urządzenia to 0,74 kWh, koszt dzienny to 0,51 zł, roczne zużycie energii elektrycznej: 270 kWh, a koszt roczny wynosi 186,15 zł.

Jak dużo zapłacimy za oglądanie telewizora?

Szacuje się, że przeciętnie Polacy oglądają telewizję przez 5 godzin dziennie. Do wyliczenia kosztu używania telewizora przyjęto, że mamy do czynienia z 40-calowym telewizorem o mocy 70 W. Wówczas dzienne zużycie energii elektrycznej wyniesie 0,35 kWh, co przełoży się na dzienny koszt 0,24 zł.

W skali roku telewizor zużyje 128 kWh, co będzie nasz kosztować 87,60 zł.

Roczne zużycie energii elektrycznej przez pralkę to 143 kWh, co generuje koszt roczny w wysokości 98,80 zł 123RF/PICSEL

Jaki jest pobór mocy pralki?

Chcąc cieszyć się czystymi i pachnącymi ubraniami, musimy wyposażyć się w pralkę. "W przypadku gospodarstw domowych z dziećmi pierze się właściwie codziennie, a przynajmniej 5 dni w tygodniu. Analizujemy koszty pracy pralki z klasą energetyczną A++" - piszą specjaliści z PGNiG.

Dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,55 kWh

Koszt dzienny: 0,38 zł

Roczne zużycie energii elektrycznej: 143 kWh

Koszt roczny: 98,80 zł.

Korzystasz ze zmywarki? Tyle rocznie płacisz za prąd

Dzienne zużycie energii elektrycznej przy zmywarce o klasie energetycznej A++ wynosi 0,65 kWh, co przekłada się na dzienny koszt 0,45 zł. Używając zmywarki codziennie, urządzenie w ciąg roku zużyje 237 kWh, za co trzeba zapłacić 164,25 zł.

Czy używanie odkurzacza może się wiązać z wysokimi rachunkami za prąd? 123RF/PICSEL

Dbasz o czystość w domu? Rocznie kosztuje to ponad 100 zł

Mówiąc o porządku w domu, mamy na myśli przede wszystkim odkurzacz. Do wyliczenia, jaki jest koszt używania odkurzacza, zakładamy, że w tygodniu jest on włączony przez dwie godziny, a jego moc to 1500 W.

W tym przypadku dzienne zużycie energii elektrycznej wyniesie 3 kWh, co sprawia, że koszt dzienny to 2,07 zł. W rocznym rozrachunku zużycie energii elektrycznej to 156 kWh, a koszt 107,64 zł.

Ile prądu zużywa płyta indukcyjna?

Płyta indukcyjna jest na wyposażeniu wielu mieszkań i domów w naszym kraju, dlatego warto poznać koszt jej używania. Zakładają, że posiłki przygotowujemy na płycie indukcyjnej codziennie przez 30 minut i pola grzejne, których używamy, są o mocy 2300 W i 1800 W, to dzienne zużycie energii elektrycznej wyniesie 2,05 kWh, dając koszt dzienny w wysokości 1,41 zł.

W ciągu całego roku zużycie energii elektrycznej wyniesie 748,25 kWh, co oznacza, że koszt roczny to aż 516,29 zł.

