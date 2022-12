W tym dniu nieobecność na mszy to grzech ciężki. Wielu katolików zapomina

Spis treści: 01 Pasterka i uczestnictwo we mszy niedzielnej

02 Drugi dzień świąt — obowiązkowa msza?

03 Brak obecności na uroczystościach liturgicznych — co wtedy?

04 Święta nakazane w Polsce

W prawie kanonicznym znajdziemy listę tak zwanych świąt nakazanych. Są to uroczystości, w których praktykujący katolik ma obowiązek uczestniczyć. W przypadku absencji, której nie można wytłumaczyć chorobą lub innym ważnym powodem, popełnia się grzech. W jakim więc dniach katolicy muszą stawić się na liturgii w Boże Narodzenie 2022 roku?

Przeczytaj: Ten błąd podczas kolędy popełnia wiele osób. Ksiądz zwraca na to uwagę

Reklama

Pasterka i uczestnictwo we mszy niedzielnej

Wigilia Bożego Narodzenia w 2022 roku przypada w sobotę, tradycyjnie 24 grudnia. Tego dnia obecność na mszy świętej nie jest obowiązkowa. Rozpoczęciem obchodów Bożego Narodzenia jest odprawiana o północy tego dnia Pasterka. Uczestnictwo w niej również nie jest nakazane przez kościół. Warto jednak pamiętać, że zalicza się ona już do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wynika z tego, że po uczestnictwie w Pasterce nie ciąży już na nas obowiązek udania się na liturgię 25 grudnia.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by tak uczynić. Jednak tutaj znów spotykamy się z pewnym przepisem, tym razem dotyczącym przystąpienia do komunii świętej. Jeśli braliśmy udział w tym sakramencie w czasie Pasterki, możemy podejść do niego powtórnie w niedzielę, ale pod wymogiem pełnego uczestnictwa w "dziennej" niedzielnej mszy. Nie wolno przystępować do komunii trzykrotnie.



Zobacz także: Zrób to od razu po zakupie, a gwiazda betlejemska będzie przepięknie kwitła

Drugi dzień świąt — obowiązkowa msza?

Zdjęcie Święcenie owsa w dzień św. Szczepana to dzisiaj mało znany obyczaj / MAREK BEREZOWSKI/REPORTER / East News

Święto św. Szczepana — zwyczajowo, a nie oficjalnie, nazywane drugim dniem świąt Bożego Narodzenia — to dzień poświęcony pamięci tego ważnego w historii Kościoła męczennika. Tego dnia nie nie ma obowiązku uczestnictwa w mszy świętej, aczkolwiek jest to ważne święto kościelne i praktykujący katolicy przywiązują do niego dużą wagę.

Brak obecności na uroczystościach liturgicznych — co wtedy?

Życie i styl Wymagania, datki w kopertach i krytyka. Co Polacy myślą o kolędzie duszpasterskiej? Jeżeli bez uzasadnienia katolik nie uczestniczy w obrzędach w czasie świąt nakazanych łamie jedno z przykazań kościelnych, a zatem popełnia grzech ciężki. Są jednak przypadki, gdy nieobecność jest usprawiedliwiona.

"Jeżeli z braku świętego szafarza albo z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, bardzo zaleca się, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu, według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub w grupach rodzin" - czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Choroba, opieka nad chorym bliskim, nieobecność kapłana, który może odprawić mszę — to wszystko niejako zwalnia nas z odpowiedzialności duchowej za nieobecność na obowiązkowej mszy. W takim przypadku można na przykład pomodlić się w domu, wraz z rodziną lub samemu.

Święta nakazane w Polsce

W Polsce każdy praktykujący katolik jest zobowiązany do uczestnictwa w liturgii w każdą niedzielę. Poza tym również w następujące dni:

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 1 stycznia

- 1 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia

- 6 stycznia Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa , czyli (Boże Ciało) - wypada czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, a więc równo 60 dni po Wielkanocy.

, czyli (Boże Ciało) - wypada czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, a więc równo 60 dni po Wielkanocy. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia

- 15 sierpnia Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada

- 1 listopada Uroczystość Narodzenia Pańskiego - 25 grudnia.

Czytaj także: Butelka alkoholu na wigilijnym stole? Ksiądz rozwiewa wszelkie wątpliwości



***