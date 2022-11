Spis treści: 01 Gwiazda betlejemska - jaką wybrać?

02 Gwiazda betlejemska - kupująć kwiat, poproś o jedną rzecz

03 Gdzie postawić gwiazdę betlejemską?

04 Gwiazda betlejemska - podlewanie

Gwiazda betlejemska - jaką wybrać?

Szukając idealnej gwiazdy betlejemskiej, warto kierować się kilkoma wskazówkami:

Przede wszystkim zwróć uwagę na jej liście, czy są zdrowe, czy mają ciemnozielony kolor

Wybierz taką roślinę, u której nie rozwinęły się jeszcze kwiaty.

Nie kupuj gwiazdy betlejemskiej, która stała na mrozie. Tak roślina będzie już niestety do wyrzucenia.

Gwiazda betlejemska - kupująć kwiat, poproś o jedną rzecz

Jeśli decydujesz się na zakup gwiazdy betlejemskiej, pamiętaj o jednej istotnej rzeczy. Mróz szkodzi roślinie, dlatego poproś sprzedawcę, aby zapakował dokładnie kwiat, najlepiej w podwójną warstwę papieru. To bardzo ważne. Nawet kilka minut na mrozie, gdy będziesz przemieszczać się np. z kwiaciarni do samochodu, może sprawić, że nie będziemy cieszyć się bujnymi i soczyście czerwonymi kwiatami. Pamiętaj także o tym, aby po przyniesieniu rośliny do domu pozostawić ją jeszcze przez chwilę "w opakowaniu", ale pod żadnym pozorem nie stawiaj jej przy kaloryferze. Daj czas na to, aby poinsecja przyzwyczaiła się stopniowo do zmiany temperatury.

Gdzie postawić gwiazdę betlejemską?

Jakie będzie najlepsze stanowisko dla gwiazdy betlejemskiej? Roślina musi mieć jak najwięcej światła. Jeśli chciałaś postawić ją na stole - ok, ale zadbaj o to, aby nie było to zacienione miejsce. Jeśli tak jest, zagwarantuj jej dostęp do sztucznego światła, np. stawiają przy niej lampkę. Gwarancją długiego kwitnienia poinsecji jest także odpowiednia temperatura (18-22 st. C). Nie stawiaj też rośliny w miejscu, gdzie mogą grozić jej przeciągi - inaczej liście poinsecji zżółkną, a po czasie opadną.

Gwieździe betlejemskiej, podobnie jak i innym kwitnącym odmianom, nie służy towarzystwo owoców. Roślina przy nich szybko przekwita.

Gwiazda betlejemska - podlewanie

Gwiazda betlejemska może szybko stracić liście, gdy nie zadbamy o odpowiednie podlewanie. Podłoże w doniczce nie może być suche nawet jeden dzień. Dlatego codziennie sprawdzaj jego stan. Najlepiej, jak będzie delikatnie wilgotne. Pamiętaj też o usuwaniu nadmiaru wody z podstawki. Do podlewania gwiazdy betlejemskiej używaj zawsze letniej wody.

