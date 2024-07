Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r., PKP wprowadziło kilka rodzajów opłat dodatkowych za naruszenie przepisów o przewozie.



Opłata za brak odpowiedniego dokumentu przewozu wynosi aż 750 zł, jednak możliwe jest jej obniżenie. Jeśli pasażer zdecyduje się uregulować należności na miejscu w pociągu, kara zostanie zredukowana o 80%, co oznacza, że zapłaci on jedynie 150 zł. Alternatywnie, jeśli ureguluje opłatę w ciągu 14 dni od daty przejazdu, kara zostanie obniżona o 75% do kwoty 187,50 zł.