Kto ponosi odpowiedzialność za zalaną piwnicę w bloku?

Do zalania piwnicy może dojść na skutek wielu, różnych przyczyn - począwszy od złego stanu technicznego budynku, braku izolacji wodochronnej na fundamentach, skończywszy na awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych. O zalaniu piwnicy można również mówić z uwagi na m.in. błędy konstrukcyjne oraz uszkodzenia, które powstały w wyniku niewłaściwie przeprowadzonych prac remontowych.

Jeśli źródłem zalania piwnicy jest pion wodny lub kanalizacyjny lub części wspólne, wówczas odpowiedzialność za taką sytuację powinna wziąć wspólnota mieszkaniowa bądź zarządza budynku. Z kolei gdy mowa o poziomej instalacji w lokalu i zalaniu piwnicy, niewykluczone, że winą za taki stan rzeczy zostanie obarczony właściciel mieszkania, choć nie stanowi to reguły.

Warto nadmienić, że art. 62. 1. Ustawy Prawo budowlane wskazuje, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Najczęściej do zalania piwnicy dochodzi na skutek obfitych opadów deszczu 123RF/PICSEL

Co więcej - właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska".

Co należy zrobić po zalaniu piwnicy?

Zanim przystąpimy do osuszania piwnicy i zgłoszenia zalania, pierwszym krokiem jest zadbanie o bezpieczeństwo. W tym celu należy m.in. odciąć dopływ prądu do piwnicy i odpowiednio zabezpieczyć dostęp do takiego pomieszczenia.

Po zalaniu piwnicy powinniśmy możliwie szybko powiadomić spółdzielnię mieszkaniową bądź zarządcę budynku, bez względu na to, jaka była przyczyna zalania. Koniecznie sporządźmy dokumentację fotograficzną zalanej piwnicy, która może mieć kluczowe znaczenie podczas ubiegania się o odszkodowanie. Na fotografiach powinny być widoczne wszystkie zniszczenia.

Jeśli do zalania piwnicy doszło z winy spółdzielni, wówczas w obecności jej przedstawiciela należy spisać protokół szkody. Taka osoba, najczęściej oddelegowana przez zarząd wspólnoty, powinna dokonać oględzin pomieszczenia, poświadczyć ws. rozmiaru szkód i podpisać protokół.

Wniosek o odszkodowanie wraz z protokołem i dokumentacją fotograficzną należy przesłać do zarządu spółdzielni - najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Dokumentację można również przesłać bezpośrednio do ubezpieczyciela, z którym spółdzielnia ma zawartą polisę OC.

W protokole szkody powinny się znaleźć takie informacje, jak m.in. godzina i data zdarzenia, adres lokalu, dane właściciela piwnicy, przyczyna zalania, jeśli możliwe jest jej ustalenie, dokładny opis zniszczeń i strat wraz z oszacowaniem ich wartości, dane sprawcy, jeśli możliwe jest jego wskazanie.

Pamiętajmy, by w protokole zawrzeć dokładny opis wszystkich zniszczeń, czyli zwrócić uwagę na m.in. mury, posadzkę, elementy stałe oraz przedmioty, które zostały zniszczone na skutek zalania piwnicy.

Dokładne uwzględnienie strat w protokole ma ogromne znaczenie przy ustalaniu wysokości odszkodowania. Warto również, by w protokole znalazła się informacja o poniesionych kosztach związanych z wypompowywaniem wody z piwnicy oraz z osuszaniem pomieszczenia.

