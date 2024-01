Co to emerytura pomostowa?

Życie i styl Dobre wiadomości dla seniorów. Ile wyniesie waloryzacja emerytury w 2024 roku? Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Mowa tu o czynnikach szkodliwych dla zdrowia oraz ciężkiej pracy fizycznej. Obowiązujące do końca 2023 roku przepisy uwzględniały kilka warunków, które pracownik musiał spełnić, by skorzystać z wcześniejszej emerytury. W 2024 roku jedno z nich zostało usunięte.

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czytamy, że emerytura pomostowa przysługuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat.

W przypadku kobiet warunkiem koniecznym do spełnianie jest ukończenie co najmniej 55 roku życia i posiadanie 20 lat stażu ubezpieczeniowego. W przypadku mężczyzn jest to osiągnięcie co najmniej 60 rok życia i 25 lat stażu ubezpieczeniowego.

Reklama

Ponadto pracownik musiał przed 1 stycznia 1999 roku oraz po 31 grudnia 2008 roku wykonywać prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, które są określone w ustawie o emeryturach pomostowych.

Zdjęcie Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Kolejki przed urzędami i surowe kary. Masz tylko 30 dni na dopełnienie obowiązku

Jakie zmiany w emeryturach pomostowych w 2024 roku?

Zmiany dotyczące emerytur pomostowych, które weszły w życie 1 stycznia 2024 roku, dotyczą uchylenia wygasającego charakteru tego świadczenia. Oznacza to, że pomostówki będą przyznawane osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 roku.

Zobacz także: 5 podwyżek, które czekają Polaków. Zacznie się wraz z nadejściem nowego roku

ZUS wyjaśnia, że prawo do emerytury pomostowej uzyskają młodsi pracownicy. Pozostałe warunki pozostają bez zmian, a osoby o nią wnioskujące mogły rozpocząć wykonywanie takiej pracy dopiero po 31 grudnia 2008 roku.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 'Zbliżenia". Tomasz Jacyków. Czy ma syna? O swoich początkach, idolach i orientacji INTERIA.PL