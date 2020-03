Walcz z koronawirusem jak umiesz

Kolejne tygodnie spędzone w domu pokazują, że kreatywność ludzi w walce z wirusem nie na granic. Muzyka, elegancja, kontakt ze zwierzętami czy ćwiczenia fizyczne, to tylko niektóre sposoby, by przetrwać trudny okres samemu i pomóc w tym innym.

Kwarantanna "na, na"



Szlachetna Paczka zaprasza na domowe koncerty trzech artystów. Krzysztof Zalewski zagra w poniedziałek 30-tego marca, Mery Spolsky 1-ego kwietnia we wtorek , a Karaś/Rogucki we środę, 3-ego kwietnia. Wszystkie występy zaczynają się o godzinie 18-tej.



Koncerty są darmowe, więc widzowie proszeni są o datek na Szlachetną Paczkę, a zebrane pieniądze fundacja rozdysponuje na pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii.



Na Facebooku Krzysztofa Zalewskiego fani żywo reagują na możliwość posłuchania i zobaczenia ulubionego wykonawcy. Żartują, że chyba po raz pierwszy w życiu nie mogą się doczekać poniedziałku.





Alpaka dobra na wszystko



Mieszkańcy domu starców w Szkocji mieli niespodziewaną wizytę. Odwiedziły ich dwie alpaki. Opiekunowie umożliwili podopiecznych dostęp do okien, a zwierzęta były prowadzone dookoła budynku, by wszyscy mogli się nacieszyć ich obecnością.



Uśmiech nie schodził seniorom z twarzy. Starsi państwo już od trzech tygodni pozostają w odosobnieniu i ich życie jest dosyć monotonne. Do tego zawieszone zostały wszystkie wizyty bliskich. Również ich rodziny wyraziły wdzięczność hodowcom alpak, za tę wyjątkową inicjatywę.



Pokonaj wirusa elegancją



Siedzenie w domu i brak dostępu do salonów urody, nie sprzyja dbaniu o siebie. Wiele osób przyznaje, że na co dzień chodzi w dresach, a nawet pracując zdalnie, ubiera lepszą górę, bo jest widoczna, podczas kiedy dół, to już wygodne spodnie sportowe.



Na szczęście, nie wszyscy mają takie podejście. Na nietypowy pomysł wpadła kornwalijska grupa na Facebooku, która zachęca do wykonywania domowych obowiązków w kreacjach wizytowych, a nawet ślubnych. Widok kobiety w białej sukni wieszającej pranie, czy mężczyzny w garniturze, który kosi trawę, potrafi nieźle rozbawić.



Podobnie, jak pani wynosząca śmieci w szykownej sukience, czy elegantka stojąca przy desce do prasowania. I można powtórzyć za Szekspirem: "W tym szaleństwie jest metoda".