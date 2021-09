Wątpliwy rytuał. Rozebrali dzieci, by sprowadzić na region deszcz

Indyjskie rolnictwo jest uzależnione od deszczy monsunowych, dlatego też rytuały przywołujące opady nie są czymś nadzwyczajnym. Tym razem jednak krążące w sieci filmy ukazały rytuał, w którym wzięły udział także dzieci.



Jak podaje BBC, sześć nagich dziewczynek z drewnianym trzonkiem na ramionach i przywiązaną do niego żabą, musiało przejść ulicami wioski. Podążały za nimi śpiewające kobiety. Procesja zatrzymywała się przy każdym domu. Wszystko to po to, by uspokoić boga deszczu i przywołać opady.



O lokalnym rytuale została powiadomiona Krajowa Komisja Ochrony Praw Dziecka, która wystąpiła o raport do administracji dystryktu Damoh, w którym znajduje się wioska.

Zdaniem władz rodzice dziewczynek zgodzili się na rytuał i sami brali w nim udział. Dodano także, że organy administracji mogą jedynie uświadamiać mieszkańców wsi o tym, że tego typu obrzędy nie przynoszą pożądanych efektów.



Mimo braku formalnej skargi policja wszczęła dochodzenie. Nadinspektor tamtejszej policji stwierdził, że działania w tej sprawie będą podjęte, jeśli doszło do zmuszenia dzieci do udziału w rytuale.



