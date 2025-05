Po trudnych doświadczeniach biedy, niepewności co do tego, czy na stole pojawi się coś do jedzenia, ograniczona ilość opału do ogrzania domostwa w jesienno-zimowe pory - to wszystko miało swój wpływ na to, jak postrzegano spanie z dodatkowym materiałem na stopach. Nasze prababcie i babcie w większości optowały za zakładaniem skarpet do snu, bowiem uważało się, że dodatkowe ciepło w miejscu, które ma mnóstwo zakończeń nerwowych, najszybciej się wyziębia i - jak wtedy przypuszczano - niedogrzane jest powodem wielu chorób takich jak zapalenie płuc czy koklusz, lepiej więc było trzymać je w cieple. Gruba pierzyna, ciepła piżama i skarpety były absolutną koniecznością, by dobrze spać, "wygrzać się" i uniknąć przeziębienia, a przy okazji zaoszczędzić na nocnym dogrzewaniu pomieszczenia.