Co więcej, ZUS przyzna emeryturę seniorowi, jeśli ma on opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego bądź ubezpieczenia emerytalnego i rentowego przynajmniej za 1 dzień . Warto jednak zaznaczyć, że przepracowanie w życiu tylko jednego dnia i późniejsze przejście na emeryturę wiąże się z przyznaniem skrajnie niskiego świadczenia.

Emerytura pomostowa umożliwia przejście na emeryturę 5 lat szybciej , niż ma to miejsce w przypadku emerytury powszechnej. Oznacza to, że mężczyźni mogą z niej skorzystać w wieku 60 lat , a kobiet 55 lat .

W ubiegłym roku toczyła się dyskusja na temat emerytur stażowych, które uzależniałyby możliwość zakończenia aktywności zawodowej od stażu pracy. W przypadku kobiet miałby on wynosić 35 lat, a w przypadku mężczyzn 40 lat. Oznacza to, że jeśli kobieta rozpoczęłaby aktywność zawodową w wieku 18 lat, to mogłaby ją zakończyć w wieku 53 lat, czyli znacznie szybciej, niż ma to miejsce obecnie.