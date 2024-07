We wrześniu ruszą wypłaty dodatkowego świadczenia dla emerytów. Kto skorzysta?

Rząd zdecydował, że tegoroczna czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu i trafi do ok. 8,9 mln rencistów i emerytów. Wyjaśniamy, komu przysługuje takie świadczenie, czy należy złożyć wniosek, by je otrzymać i ile wyniesie.