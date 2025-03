Wieczór w karnawałowych rytmach. III edycja turnieju SIKELIA DI TERRAZZINO za nami!

Warszawska Politechnika zamieniła się tego wieczoru w przestrzeń pełną elegancji, blasku i emocji. 1 lutego 2025 roku w reprezentacyjnej Dużej Auli Gmachu Głównego odbyła się III edycja turnieju SIKELIA DI TERRAZZINO INTERNATIONAL PRO-AM POLISH CUP , przyciągając miłośników tańca z całej Polski i zagranicy. Już od pierwszych chwil goście mogli poczuć wyjątkowy klimat wydarzenia. Imponujące krużganki, szklany sufit, który w grze świateł nadawał przestrzeni niemal teatralnego charakteru, a przede wszystkim tancerze w eleganckich stylizacjach - wszystko to tworzyło niepowtarzalną atmosferę. W tym roku motywem przewodnim była karnawałowa energia i splendor, a nawiązania do włoskiej rodziny Medyceuszy podkreślały, że sztuka, pasja i mecenat wciąż idą ze sobą w parze. Za organizację turnieju po raz kolejny odpowiadał Stefano Terrazzino - tancerz, choreograf i wokalista, który nie tylko zadbał o najwyższy poziom artystyczny, lecz także osobiście czuwał nad atmosferą wydarzenia. Jego szkoła tańca Mała Sicilia od lat promuje kulturę tańca i kształci zarówno profesjonalistów, jak i pasjonatów tej wyjątkowej sztuki.

Taniec to sztuka, która wymaga lat praktyki, ale przede wszystkim - pasji i serca. Formuła pro-am, w której rywalizowali uczestnicy turnieju SIKELIA DI TERRAZZINO, doskonale łączy te dwa światy - profesjonalizmu i amatorskiej miłości do tańca. Występujące pary składały się z zawodowych tancerzy oraz ich uczniów, którzy - mimo że na co dzień nie zajmują się tańcem zawodowo - stanęli na parkiecie z ogromnym zaangażowaniem i determinacją. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 200 tancerzy i tancerek, którzy rywalizowali w dwóch głównych kategoriach: tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Na parkiecie można było zobaczyć spektakularne rumbę, cha-chę i paso doble oraz klasyczne walce. Każdy występ był nie tylko technicznym pokazem umiejętności, lecz także pełną ekspresji historią opowiedzianą ruchem i emocjami. Rywalizacja rozpoczęła się już od godziny 10:00 rano i trwała do 18:00, dostarczając widzom wielu emocjonujących momentów i niezapomnianych choreografii. Po pełnym emocji dniu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych par w części dziennej.